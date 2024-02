Amazon Echo Hub è il primo vero hub domotico, un dispositivo che promette il controllo completo della propria utenza domestica, in termini di prodotti smart effettivamente connessi alla rete ed al profilo di Amazon Alexa, così da fungere a tutti gli effetti da punto nevralgico indispensabile. Scopriamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Avete in mente Echo Show? ebbene, il dispositivo recensito è esteticamente molto simile, con la sola differenza che nasce per essere utilizzato agganciato al muro, per questo motivo in confezione troverete tutto il necessario per raggiungere tale obiettivo, tra cui il supporto in plastica. Se lo ritenete necessario, potete acquistare a parte anche un accessorio che fungerà da stand per il posizionamento sulla scrivania.

Dimensionalmente non risulta essere eccessivamente grande, raggiungendo 202 x 137 x 15 millimetri, con un peso di 365 grammi. Nella parte posteriore si trova il connettore USB-C per il collegamento alla presa a muro, essendo sprovvisto di una batteria integrata, il cavo è sufficientemente lungo (1,8 metri) e sono stati anche ideati degli escamotage per riuscire ad evitare che possa dare fastidio.

A differenza degli altri modelli del brand, Amazon Echo Hub non integra una fotocamera nella parte anteriore, troverete solamente tre puntini in basso, che sono sensori ad infrarossi, utilizzati per permettere al device di capire quando una persona si trova nelle immediate vicinanze (senza però riuscire a distinguere quale sia del nucleo famigliare). Gli speaker sono integrati superiormente, sono due altoparlanti full-range con riproduzione stereo; il suono viene emesso verso l’alto, con una qualità complessivamente nella media, buono il volume massimo, un po’ meno dettaglio e nitidezza, che a conti fatti potevano essere migliori. Il sistema di controllo, non volendosi affidare al touchscreen, è concentrato sul lato destro, dove si trovano una serie di pulsanti fisici, dalla buona corsa e feedback, per la regolazione del volume e la disattivazione del microfono.

Hardware e Specifiche

Il display è un pannello da 8 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione 1280 x 800 pixel; ciò che convince è prima di tutto la luminosità massima, perfetta per l’utilizzo in ogni tipologia di ambiente, con angoli di visione talmente ampi da permettere la lettura del display da quasi ogni angolazione. Colori precisi e profondi, dettagli e nitidezza di livello superiore, ci hanno portato a considerare il componente di Amazon Echo Hub il migliore di tale tipologia di prodotto.

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek MT8169A, un SoC che a parere dell’azienda doveva essere più che sufficiente, ma che in termini pratici appare essere poco performante. Essendo un hub di controllo, è chiaro che è perfettamente compatibile con tutti i device compatibili a loro volta con Amazon Alexa, con l’aggiunta di Matter, Thread, Bluetooth e Zigbee. Il collegamento alla rete avviene tramite WiFi dual-band, oppure con una connessione diretta ethernet direttamente tramite la porta USB-C posteriore. Il bluetooth può essere utilizzato per collegare un altoparlante in uscita, oppure un trasmettitore musicale, come uno smartphone, per inviare la musica agli altoparlanti dell’Amazon Echo Hub.

L’interfaccia è pulita ed estremamente semplice da utilizzare, oltre che essere intuitiva, dalla schermata principale è possibile notare, nella parte sinistra, l’elenco delle stanze associate con la possibilità di accedere rapidamente alle routine. In basso si trovano i vari dispositivi collegati, che vengono sapientemente suddivisi in base alla tipologia, per terminare con la parte centrale, dove è possibile trovare i widget che permettono il controllo vero e proprio. Ciò di cui abbiamo sentito la mancanza è una possibilità di personalizzazione approfondita, ovvero la schermata può essere modificata, ma seguendo esclusivamente le linee guida imposte dall’azienda, senza dare carta bianca all’utente finale stesso. Tutti accorgimenti che, naturalmente, possono essere risolti con un semplice aggiornamento software, che siamo sicuri Amazon rilascerà in tempi relativamente brevi, ascoltando le richiesti ed i consigli diretti della community stessa.

Amazon Echo Hub – conclusioni

In conclusione Amazon Echo Hub è finalmente l’hub domotico completo che stavamo cercando, un prodotto bello da vedere, facile da installare (anche se necessita una spesa aggiuntiva lo stand da scrivania), e sopratutto semplice da utilizzare, risultando così alla portata anche degli utenti meno esperti o avvezzi alla tecnologia. Questi sono tutti gli aspetti positivi che ci hanno permesso di consigliarlo apertamente a coloro che dispongono in casa di un buon numero di prodotti smart, e che vogliono controllarli da un unico spazio.

Dall’altro lato della medaglia, invece, troviamo certamente un processore troppo lento e compassato, l’esperienza di navigazione tra i menù porta ad attese più alte di quanto ci saremmo aspettati, facendo storcere il naso in determinate situazioni. Aggiornamenti potranno migliorarne l’ottimizzazione, anche se non riusciranno indubbiamente a compiere miracoli.

Il prodotto può già essere acquistato su Amazon al prezzo base di 199 euro, con consegna immediata, garanzia di 24 mesi dalla ricezione del dispositivo, ed ovviamente la possibilità di renderlo entro un mese per qualsiasi motivo vi porti a non volerlo più.