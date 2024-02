Cancellata l'app impostazioni per sbaglio? Ecco come risolvere

A tutti può essere capitato che nel momento in cui si usa il proprio dispositivo smartphone, si possa incappare in degli errori di qualsiasi genere. Talvolta sembrano quasi irrisolvibili ma se si riesce a mantenere la calma, tutto si può sistemare. Conoscendo bene l’importanza dell’app “impostazioni” e vederla sparire nel nulla potrebbe creare qualche preoccupazione non da poco.

Come descritto prima, l’applicazione impostazioni è un’interfaccia realizzata per aiutare l’utente a controllare la condotta del dispositivo. Detto in parole povere l’app in questione è utile per il controllo della batteria, degli aggiornamenti, delle applicazioni, dello spazio di archiviazione, ecc.

Avete per sbaglio cancellato l’applicazione impostazioni? Ecco la guida che fa al caso vostro

Nello smartphone le diverse funzioni di installazione e disinstallazione sono contraddistinte, spesso però molte applicazioni che fanno parte del dispositivo già dal primo avvio, come le impostazioni, possono essere eliminate. Questo porterà a non ritrovare più l’icona rimossa nella sezione con tutte le app. Tutto a causa del fatto che l’utilizzo del proprio smartphone è per lo più gestito da qualche tap, infatti spesso si può incombere in problemi di selezionamento. Tutto è risolvibile e basta solo conoscere la soluzione giusta.

La tecnologia moderna permette quasi sempre di trovare delle soluzioni come in questo caso, infatti c’è ed è semplice da eseguire, basta solamente ripristinare il layout per ritrovare la scorciatoia che porta alle impostazioni nuovamente nella sua posizione. Inoltre per trovare l’app basta aprire la barra di ricerca presente nel telefono e digitare la parola “Impostazioni”. Terminata la procedura c’è l’ultimo passaggio che consiste nel tenere premuto l’icona in questione e portarla, tramite il trascinamento, nella schermata home. Ad un batter d’occhio tutto sarà tornato come era prima e si potrà continuare l’utilizzo del dispositivo senza problemi. Quindi la soluzione c’è ed è facile, basta solamente conoscerla.