Samsung Galaxy S25, buone notizie per i prezzi: potrebbero restare invariati

Se anche voi vi state chiedendo quali saranno ovviamente i cambiamenti che riguarderanno la prossima gamma Samsung Galaxy S25, vuol dire che la curiosità è tanta. In molti si chiedono soprattutto quanto costeranno. Stando alle ultime notizie pervenute direttamente sul web, i prodotti del colosso sudcoreano potrebbero evitare un aumento di prezzo almeno in alcuni paesi europei.

Questa scelta dovrebbe aiutare nettamente Samsung a concorrere con Apple e con i suoi nuovi iPhone 16.

Questi sono i prezzi previsti per i prossimi Samsung Galaxy S25

Direttamente sul web durante le ultime ore sono spuntate delle notizie incredibili. Stando a quanto si apprende infatti alcuni rivenditori avrebbero presentato online una sorta di listino prezzi. Questo lascerebbe intendere che non ci dovrebbero essere cambiamenti rispetto alla gamma Galaxy S24:

Galaxy S25 128 GB: 899 € ;

; Galaxy S25 256 GB: 959 € ;

; Galaxy S25 Plus 256 GB: 1149 € ;

; Galaxy S25 Plus 512 GB: 1269 € ;

; Galaxy S25 Ultra 256 GB: 1449 € ;

; Galaxy S25 Ultra 512 GB: 1569 € ;

; Galaxy S25 Ultra 1 TB: 1809 €.

Questi prezzi si riferiscono principalmente ai mercati dell’Europa del Nord, mentre in Corea del Sud è previsto un incremento delle tariffe. Se i report fossero confermati, questa strategia potrebbe aiutare Samsung a contenere il gap con Apple in termini di costo.

La situazione dunque non è affatto delle migliori, soprattutto in virtù dei problemi di produzione che hanno riguardato i chip Exynos. Samsung infatti si è ritrovata a dover attingere obbligatoriamente in esclusiva da Qualcomm. Tutti i nuovi Galaxy S25 avranno infatti a bordo uno Snapdragon 8 Elite, aspetto che potrebbe risultare determinante per quanto concerne i prezzi. Servirà comunque trovare una soluzione in vista dell’aumento che colpirà molto probabilmente proprio i processori di Qualcomm dal prossimo 8 Elite Gen 2.

Sebbene ci siano stati questi problemi, tutto dovrebbe filare liscio. Per quanto riguarda le prestazioni poi non ci sarà da dubitare: i Samsung Galaxy S25 saranno tra i migliori in circolazione e riusciranno a concorrere con gli altri brand senza problemi.