Apple si sta preparando per l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) in Europa, programmata per il prossimo 7 marzo. Questo atto legislativo è stato ideato dai legislatori europei con l’obiettivo di promuovere un ambiente digitale più equo e aperto per tutti gli attori coinvolti nei mercati digitali. In risposta a questa nuova normativa, Apple sta attuando una serie di cambiamenti significativi al fine di adeguarsi.

Apple: cosa comportano queste modifiche dell’App Store?

Le modifiche ai termini commerciali dell’App Store consentono agli sviluppatori di accedere a nuove funzionalità su App Store Connect e l’API App Store Connect, migliorando la gestione della distribuzione delle loro app e dei relativi marketplace. Inoltre, TestFlight sarà aggiornato per permettere ai developer di testare in beta app con motori di browser alternativi e opzioni di pagamento esterne.

Un’altra importante modifica riguarda il concetto di “sideloading” delle app. Questo termine si riferisce alla possibilità di scaricare, installare e aggiornare app su dispositivi iPhone e iPad non solo tramite l’App Store ufficiale di Apple, ma anche attraverso altri store. In risposta alle nuove disposizioni del DMA, Apple ha annunciato che gli sviluppatori dell’Unione Europea possono ora iniziare ad aggiungere marketplace di app alternativi ad App Store Connect.

Oltre a queste modifiche tecniche, Apple ha introdotto anche nuovi termini commerciali che gli sviluppatori devono accettare per poter usufruire delle nuove funzionalità e distribuire le proprie app attraverso i nuovi AppStore alternativi. Questi termini includono una “commissione sulla tecnologia di base” che gli sviluppatori devono pagare per ogni installazione delle loro app, oltre alla necessità di fornire una lettera di credito da un istituto finanziario con rating adeguato per stabilire mezzi finanziari sufficienti a garantire il supporto finanziario agli utenti e agli altri sviluppatori.

