Realme 9 5G è uno smartphone capace di portare la connettività di ultima generazione, appunto il 5G, ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora (sotto i 150 euro). Il tutto mantenendo comunque specifiche tecniche di buon livello, sia in termini prestazionali che di qualità fotografica.

Il pannello anteriore è da 6,6 pollici di diagonale, è chiaramente un IPS LCD con rapporto schermo/corpo del 90,8%, e gode di una fluidità superiore al normale, grazie sopratutto alla presenza di un refresh rate da 120Hz (oltre ad una frequenza di campionamento del tocco da 240Hz). La configurazione di base prevede inoltre 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultima che può essere incrementata con l’ausilio di una microSD esterna.

Realme 9 5G: uno smartphone davvero economico

Al giorno d’oggi potete avere quest’ottimo smartphone ad un prezzo complessivamente conveniente, poiché è importante sapere che l’acquisto di un modello di così alto valore richiederà un esborso finale di soli 149 euro, con un risparmio di circa 8 euro sul prezzo più basso raggiunto nel corso dell’ultimo periodo. L’acquisto può essere completato a questo link, con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato.

Il processore integrato è un Qualcomm Snapdragon 695, un medio di gamma che risulta essere più che allineato con la fascia di prezzo, affiancato da una batteria da 5000mAh, perfetta per permettere all’utente finale di godere di una buona autonomia complessiva, oltre a naturalmente una tripla fotocamera nella parte posteriore. In questo caso è previsto un sensore principale da 50 megapixel, quasi una rarità sotto i 150 euro, con intelligenza artificiale direttamente integrata. Il prezzo indicato nel nostro articolo è da ritenersi valido solo per poco tempo, ciò sta a significare che è assolutamente necessario velocizzare la scelta, e l’eventuale acquisto, onde evitare di non averne più la possibilità in un secondo momento.