Amazon è sempre pronta a mettere a disposizione del pubblico una serie di sconti molto allettanti ed interessanti, come nel caso degli auricolari wireless, piccoli accessori da abbinare ad uno smartphone, o un dispositivo portatile, che permettono al consumatore di ascoltare con facilità la musica in mobilità.

Sul mercato si possono trovare tantissimi modelli differenti, con prezzi altrettanto vari, ma oggi è attiva una promozione che permette di ridurre del 70% il valore di listino, riuscendo così a risparmiare molto più del previsto. Il dispositivo in offerta non è chiaramente un top di gamma, né promette prestazioni tanto elevate, è comunque compatibile con la maggior parte dei device in commercio (a prescindere dal sistema operativo di riferimento), grazie alla connettività bluetooth 5.3.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon esclusive che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile direttamente al seguente link.

Auricolari wireless: prezzo scontato del 70% solo per poco tempo

Il prezzo di vendita di un prodotto tanto economico risulta essere perfettamente allineato con le aspettative del consumatore, di conseguenza parliamo di una spesa di soli 20 euro, partendo comunque da un prezzo mediano di 69,99 euro. Il tutto è possibile prima con lo sconto del 49% previsto da Amazon, che porta il prodotto a 35,99 euro, a cui è poi necessario applicare il coupon di 15 euro previsto direttamente in pagina a questo link.

A differenza di altri modelli in commercio, i suddetti presentano un design molto particolare, infatti hanno un piccolo archetto che si posiziona perfettamente attorno all’orecchio, andando difatti ad incrementare di molto l’ergonomia e l’usabilità nella maggior parte delle situazioni. Presentano certificazione IPX7, per la resistenza contro schizzi d’acqua e polvere, oltretutto hanno una batteria, sfruttando anche i cicli di ricarica della custodia stessa, che si estende fino ad un massimo di 50 ore di utilizzo continuativo. Il sistema di controllo è completamente touch, senza pulsanti fisici sulla superficie delle cuffiette stesse.