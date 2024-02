Gli smartphone sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, ma è importante essere consapevoli del fatto che emettono continuamente radiazioni elettromagnetiche a causa della presenza delle antenne. Questo non deve necessariamente essere causa di panico irrazionale, ma deve farci riflettere sull’importanza di essere prudenti ed informati sulla quantità di radiazioni che il nostro dispositivo emette.

In Germania, esiste un’autorità, il Bundesamt für Strahlenschutz, che si occupa appositamente di monitorare le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e da altri dispositivi elettronici dotati di antenne. Questo organismo utilizza un indice chiamato Tasso di Assorbimento Specifico (Specific Absorption Rate, SAR) per misurare la quantità di radiazioni elettromagnetiche assorbite dal corpo umano quando si utilizza uno di questi dispositivi.

Come identificare gli smartphone con maggiori radiazioni

Il SAR viene espresso in watt per chilogrammo (W/kg) ed è un valore che varia a seconda del Paese. In Europa, esistono il limite massimo consentito per le radiazioni assorbite, è di 2 W/kg per la testa e 4 W/kg per il corpo.

Per aiutare i consumatori a fare scelte informate, l’ente tedesco aggiorna regolarmente una lista dei modelli di smartphone con i più alti livelli di radiazioni SAR. Consultare questa lista potrebbe essere utile quando si seleziona il prossimo dispositivo da acquistare.

La classifica annuale include i dati di numerosi modelli popolari. Ad esempio, tra i dispositivi con valori SAR più elevati ci sono diversi smartphone Samsung come il Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, così come il Realme GT Neo 2 e il Oneplus Nord CE 2.

Ci sono anche dispositivi con valori SAR molto bassi, che potrebbero essere una scelta migliore per tutelarsi dalle radiazioni. Tra questi ci sono il Samsung Galaxy M12, il Galaxy S22+, oltre a diversi modelli Xiaomi e Realme.

È interessante notare che il livello di radiazioni SAR non dipende necessariamente dall’età del dispositivo. Ci sono modelli più vecchi con valori bassi e modelli più recenti con valori alti. Per sapere esattamente quante radiazioni emette il vostro dispositivo, è utile consultare la lista online insieme al manuale utente o le specifiche tecniche sul sito web del produttore. Prestare attenzione a questo dettaglio potrebbe contribuire a una maggiore consapevolezza e a prendere decisioni più informate sull’uso degli smartphone.