La rivalità tra WhatsApp e Telegram è al centro dei dibattiti da anni, e in questo articolo voglio esaminare chiaramente quale delle due sia la mia preferita e motivare questa scelta.

Caratteristiche di WhatsApp

WhatsApp è indiscutibilmente l’app di messaggistica più diffusa, essendo stata la prima a entrare in scena. Ma molte persone stanno optando per Telegram a causa delle preoccupazioni sulla privacy legate agli ultimi aggiornamenti di WhatsApp, che implicano la condivisione di informazioni personali con Facebook.

Le sue caratteristiche includono la sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi, la presenza di un client desktop ufficiale, la gestione di dimensioni illimitate per media e chat, la possibilità di inviare documenti fino a 2GB, chat segrete con crittografia end-to-end, la condivisione di username senza richiedere il numero di telefono, la capacità di gestire chat di gruppo fino a 200.000 membri, la creazione di canali con un numero di membri illimitato e la possibilità di importare chat direttamente da WhatsApp. L’app è stata oggetto di critiche per le politiche sulla privacy e per il recente aggiornamento che ha sollevato molte preoccupazioni.

Passando a Telegram, questa piattaforma, di proprietà del fondatore di VK, Pavel Durov, si distingue per il suo approccio basato su cloud e senza scopo di lucro. Le sue caratteristiche includono la sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi, client desktop ufficiale, dimensioni illimitate per media e chat, invio di documenti fino a 2GB, chat segrete, crittografia end-to-end, condivisione di username senza fornire il numero di telefono, chat di gruppo fino a 200.000 membri, canali con membri illimitati e la possibilità di importare chat da WhatsApp.

Perché Telegram è scelto da sempre più utenti

Telegram presenta diversi vantaggi rispetto a WhatsApp. La sincronizzazione istantanea basata su cloud consente un cambio di telefono senza sforzi, e l’accesso da diversi dispositivi è possibile senza dipendere dal telefono. Inoltre, Telegram può inviare file fino a 2GB senza compressione, a differenza di WhatsApp che ha un limite di 100MB. La gestione flessibile su diverse piattaforme è una caratteristica distintiva di Telegram, consentendo agli utenti di utilizzare l’app da Pc, smartphone e tablet indipendentemente dal telefono.

La risposta di Telegram al cambiamento della privacy di WhatsApp è stata tempestiva, introducendo la possibilità di trasferire i backup delle chat da WhatsApp a Telegram, semplificando così il processo di transizione.

Cambiamento di scenario

Nonostante la lunga dominazione di WhatsApp, Telegram offre vantaggi chiari in termini di privacy, funzionalità avanzate e gestione flessibile. La sua natura basata su cloud, la possibilità di inviare file di grandi dimensioni senza compromettere la qualità e la presenza di canali e gruppi infiniti lo rendono una scelta attraente. La rivoluzione di Telegram sembra destinata a crescere, mettendo in discussione la posizione di dominio di WhatsApp nel mondo delle app di messaggistica.