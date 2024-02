I TRUCCHI per non pagare bollo auto e CANONE Rai

Purtroppo non è ancora chiaro per molti utenti che le tasse vanno pagate, proprio per sostenere la vita in generale. Allo stesso tempo sono moltissime le persone che si ritrovano ogni volta ad avere a che fare con il pagamento del bollo auto e del canone Rai, le due imposte più odiate in assoluto. Queste sono necessarie e vanno pagate come tutte le altre, anche se in molti le odiano perché sono presenti solo in Italia.

Per quanto riguarda il canone, la situazione riguarda una tassa nazionale, che dunque va pagata da tutti allo stesso modo. Il pagamento consiste, dopo l’aggiornamento del prezzo per questo 2024, in 7 € mensili per i primi 10 mesi dell’anno. Esistono però anche dei modi per non pagare, ma bisogna essere in possesso di determinati requisiti.

In primo luogo, coloro che hanno compiuto 75 anni di età e che non hanno un’entrata annua che superi gli 8000 €, possono essere esenti dal pagamento. Lo stesso vale anche per chi dichiara di non avere in casa una televisione o un qualsiasi altro apparecchio in grado di ricevere canali satellitari. Infine ci sono coloro che godono di un particolare status, come ad esempio militari e funzionari delle forze armate. In questi casi bisogna compilare degli appositi moduli da recapitare all’Agenzia delle Entrate. Una volta accertato il tutto, si proseguirà con l’esenzione.

Canone RAI ma anche il bollo: gli utenti odiano la tassa automobilistica

Se il canone Rai è una tassa nazionale, non lo è di certo il bollo auto, di competenza regionale. In ogni regione infatti i pagamenti sono diversi, con Lombardia e Piemonte che hanno qualche vantaggio in più.

Chi possiede un’auto elettrica in queste due regioni, non pagherà mai più il bollo auto. Nelle altre regioni invece l’esenzione dura 5 anni. Ci sono anche diversi diversi benefici per coloro che hanno un’auto ibrida.

Chi gode invece della legge 104 o del possesso di un’auto storica, può evitare di pagare il bollo in qualsiasi regione.