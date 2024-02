Con questa TRUFFA puoi perdere i tuoi SOLDI in un secondo

Con una truffa diversi utenti hanno perso soldi e dati in meno di una settimana. Sta girando purtroppo un messaggio tramite e-mail che avrebbe colto di sorpresa più persone insieme.

In basso c’è incollato il messaggio, proprio per fornire agli utenti un metro di paragone utile per cercare di evitare il pericolo.

Questa truffa è davvero difficile da debellare, continuano ad arrivare messaggi del genere

Ecco il testo dal quale bisognerebbe tenersi alla larga, senza neanche aprirlo, magari cancellandolo seduta stante:

“Ciao, desideravo da tempo confessarti e ora è giunto il momento di farlo

Mi chiamoWillodean ho 26 anni e sono un tuo fan di lunga data, questo può sembrare strano. Da quando il mio amico mi ha parlato di te, non riesco a smettere di pensarti. Ho visto molte tue foto e ti ammetto che sei molto attraente e sembri molto coraggioso.

Ho molte fantasie legate a te, che voglio davvero realizzare.

Vorrei chiacchierare e conoscerti meglio, quindi vediamoci uno di questi giorni. Solo vorrei chiederti una cosa, penso che mi capirai. Scrivere i tuoi dati personali via mail non è del tutto sicuro, quindi potrei suggerirti un sito di incontri dove ho un profilo, potremmo scambiarci indirizzi e numeri di telefono in una chat.

Aspetterò la tua risposta in chat.

Lascerò la mia foto nella lettera, spero che ti piaccio.

Il mio profilo è questo“.

Come potete notare dunque i truffatori, fingendosi un attraente ragazza, provano in ogni modo a far cliccare il malcapitato sul link finale. La scusa è quella che il collegamento vada poi a portare al profilo della ragazza, sul quale si potrà finalmente messaggiare liberamente. In realtà non c’è nulla di reale in tutto ciò, ma l’obiettivo è solo quello di truffare le persone facendogli compilare dei form con i dati personali e con quelli delle carte di credito. È proprio così che scompariranno i soldi.