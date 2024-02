ASUS, leader globale nella tecnologia, si distingue per offrire dispositivi, componenti e soluzioni innovative e intuitive che arricchiscono le esperienze di vita di milioni di persone in tutto il mondo. Con un team di oltre 5.000 esperti di ricerca e sviluppo, ASUS si impegna costantemente nella reinvenzione delle tecnologie attuali per anticipare le esigenze del futuro. La sua dedizione alla qualità, all’innovazione e al design è riconosciuta attraverso oltre 11 premi giornalieri e l’inclusione tra le “World’s Most Admired Companies” secondo Fortune. A dimostrazione della tendenza al futuro e all’innovazione ASUS ha indetto un particolare evento digitale per mostrare al suo pubblico il nuovo dispositivo presto in arrivo sul mercato a livello mondiale.

Il lancio del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra

L’atteso evento di presentazione online di ASUS riguarda l’arrivo del nuovo Zenfone 11 Ultra. L’evento digitale è stato annunciato per il 14 marzo 2024, alle 13:00 CET. Lo Zenfone 11 Ultra promette di ridefinire la serie Zenfone grazie al suo straordinario display immersivo, caratterizzato da cornici ridotte e prestazioni potenziate grazie al processore Snapdragon® 8 Gen 3. Queste caratteristiche sono incastonate in un design premium con una finitura opaca oleofobica, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e moderno.

Il suo sistema fotografico avanzato, potenziato da nuovi miglioramenti hardware e software, consente di catturare immagini e video straordinari in qualsiasi contesto. La stabilizzazione video migliorata e la modalità fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale rendono più semplice che mai immortalare i momenti più significativi della vita. Inoltre, l’uso intelligente dell’intelligenza artificiale non si limita alla fotocamera, ma si estende a diverse funzioni per gestire le attività quotidiane sul proprio dispositivo. Migliorando l’interfaccia utente ASUS promette a tutti i suoi utenti un’esperienza digitale senza precedenti.

L’evento di lancio dello Zenfone 11 Ultra sarà trasmesso in diretta streaming all’indirizzo email fornito da ASUS sul suo sito ufficiale. Se siete interessati a questo interessante lancio vi consigliamo di tenere sott’occhio le piattaforme ufficiali dell’azienda. Attraverso queste piattaforme potreste restare costantemente aggiornati, in attesa del tanto atteso lancio del Zenfone 11 Ultra di ASUS. Non ci resta che attendere aggiornamenti e gli annunci futuri relativi al lancio del nuovo dispositivo in arrivo il 14 Marzo.