YouTube Music, la piattaforma di streaming musicale di Google, sta attualmente testando un’interfaccia rinnovata per la funzione di trasmissione su dispositivi Android, progettata per offrire agli utenti un’esperienza più moderna e intuitiva. Questo aggiornamento introduce diverse modifiche significative, con l’introduzione di un “foglio inferiore” che sostituisce la tradizionale finestra “Cast a un dispositivo“. Tra le modifiche apportate troviamo una disposizione più pulita e compatta dell’interfaccia, caratterizzata da angoli arrotondati e una chiara distinzione tra i dispositivi “Suggeriti” e “Altri dispositivi“.

I cambiamenti previsti per YouTube Music

Una delle differenze più evidenti è il maggiore focus sul player durante la riproduzione. Durante la riproduzione su un dispositivo esterno, viene visualizzato un “foglio di riproduzione” minimale che presenta solo la barra del volume, eliminando la copertina dell’album insieme al pulsante play/pausa. Questo nuovo design mira a semplificare l’esperienza dell’utente, concentrando l’attenzione sul contenuto riprodotto e riducendo al minimo le distrazioni.

Alcuni screenshot pubblicati da 9to5google evidenziano chiaramente le differenze nella schermata di riproduzione. Inoltre, mostrano come il nuovo design sia più pulito e intuitivo rispetto alla versione precedente.

Questo cambiamento segue una serie di aggiornamenti precedenti, incluso l’integrazione del pulsante Cast nel mini–player permanente, implementata lo scorso anno. Google mira a rendere l’icona Cast sempre accessibile e a fornire agli utenti un’esperienza più fluida e intuitiva nella connessione ai dispositivi esterni.

È importante sottolineare che questa nuova interfaccia Cast è attualmente in fase di sperimentazione e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Lo stesso vale per il rinnovamento del menu overflow, che è soggetto agli stessi test e valutazioni.

Inoltre, recentemente YouTube ha annunciato un importante traguardo: il numero di abbonati a YouTube Music e Premium ha superato i 100 milioni a livello mondiale. Questo annuncio è stato fatto da Adam Smith, Vice President e Product Management di YouTube. Smith ha chiarito che questa cifra include sia gli abbonati paganti che coloro che stanno usufruendo del periodo di prova gratuito offerto per entrambi i servizi.

Con queste innovazioni nell’interfaccia Cast e il raggiungimento di importanti traguardi, YouTube Music continua a evolversi per offrire agli utenti un’esperienza sempre più intuitiva nella fruizione della musica online.