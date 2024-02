L’operatore telefonico virtuale 1Mobile sta aggiornando il suo catalogo di offerte di rete mobile. In particolare, in questi ultimi giorni l’operatore ha aggiornato l’offerta denominata 1Mobile Super 80. Rispetto a quanto fatto in passato dall’operatore, ora quest’ultima include anche 80 SMS da inviare verso tutti i numeri. L’offerta, però, scadrà a breve, almeno stando a quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile aggiorna il suo catalogo di offerte con la nuova 1Mobile Super 80

1Mobile Super 80 è una delle super offerte di rete mobile proposte al momento dall’operatore telefonico virtuale 1Mobile e ora è stata leggermente aggiornata. Come già accennato in apertura, infatti, questa volta l’offerta in questione include anche 80 SMS da inviare verso tutti i numeri. Al momento, l’offerta sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata di oggi 20 febbraio 2024, ma non escludiamo che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente l’offerta.

1Mobile Super 80 è un’offerta mobile piuttosto conveniente. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 80 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e, come già detto, 80 SMS verso tutti i numeri. L’operatore sta proponendo il primo mese il costo del rinnovo a soli 5 euro. Successivamente, l’offerta avrà un costo di 6,99 euro al mese.

Ricordiamo che si tratta di un’offerta riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore 1Mobile che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’operatore sta comunque proponendo al momento tante altre offerte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata 1Mobile Flash 220. Quest’ultima offerta arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 220 GB di traffico dati. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 90 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, però, è previsto un costo per il rinnovo mensile pari a 9,99 euro.