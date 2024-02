Le intelligenze artificiali rappresentano una presenza sempre più pervasiva nella vita quotidiana, inserendosi nei servizi online e nelle funzioni degli smartphone. Con la loro diffusione sorgono però anche una serie di interrogativi, rischi e la necessità di stabilire regole e limiti ben definiti.

Il crescente impatto delle AI richiede l’implementazione di regolamenti sia da parte dei creatori che degli utilizzatori di tali tecnologie. Google, ad esempio, ha lanciato Gemini, un servizio che include il chatbot Bard, e ha immediatamente chiarito quali argomenti sarebbe preferibile evitare nelle conversazioni con le sue AI. Queste precauzioni non derivano da motivi tecnici, ma piuttosto da considerazioni umane.

Attenzione alla privacy utilizzando l’AI di Google

Gemini è un progetto estremamente ambizioso e si basa su un sistema di conversazione che consente agli utenti di porre domande su qualsiasi argomento. A differenza di altri sistemi come ChatGPT, Gemini può anche accedere e analizzare dati in tempo reale, offrendo risposte più dettagliate.

È importante notare che le risposte fornite da Gemini potrebbero non essere sempre corrette, è dunque preferibile evitare di trattare alcuni argomenti con questa AI. Nonostante ciò, Google sottolinea che possono comunque essere utili come punto di partenza per ulteriori ricerche.

In particolare, Google avverte gli utenti di non condividere informazioni delicate o sensibili con Gemini. Queste precauzioni, non riguardano tanto il proteggere le AI da possibili attacchi hacker, ma piuttosto riguardano la tutela della privacy degli utenti che utilizzano questo sistema. Infatti, per migliorare le risposte fornite da Gemini, Google coinvolge revisori umani che esaminano le conversazioni tra gli utenti e l’AI. Questi revisori cercano di comprendere come ottimizzare le prestazioni dell’AI.

Ciò significa che qualsiasi informazione condivisa con Gemini potrebbe essere esaminata da queste persone, comportando rischi per la privacy e la sicurezza degli utenti. Pertanto, è fondamentale evitare di trattare argomenti sensibili con Gemini, al fine di proteggere la propria privacy e sicurezza.

Sebbene le AI offrano molteplici vantaggi e possibilità, è essenziale stabilire regole e limiti per garantire un utilizzo responsabile e consapevole di queste tecnologie nell’era digitale in cui viviamo. Proprio per questo gli avvertimenti di Google sono di fondamentale importanza.