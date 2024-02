Con l’arrivo della Developer Preview di Android 15, molti utenti possessori di dispositivi Samsung si chiedono quali modelli saranno idonei per ricevere questo nuovo sistema operativo. Anche se non c’è ancora un elenco ufficiale, è possibile fare delle previsioni basate sulle politiche di aggiornamento del marchio sudcoreano.

Samsung è nota per garantire almeno due importanti aggiornamenti software ai suoi dispositivi Galaxy. Questo significa che qualsiasi telefono lanciato con Android 13 avrà diritto all’aggiornamento ad Android 15. In più, la compagnia ha esteso la sua politica di aggiornamento anche ai dispositivi di fascia media. Garantendo almeno quattro anni di supporto software per gli smartphone e i tablet che sono stati rilasciati con Android 11.

Dispositivi destinati ad Android 15

Anche se l’elenco ufficiale dei dispositivi idonei all’aggiornamento non è stato ancora pubblicato, ci sono previsioni su quali dispositivi Galaxy potrebbero beneficiare di Android 15. Tra gli smartphone della serie S, è probabile che modelli come Galaxy S21, S22 e S23 siano in prima linea per ricevere l’aggiornamento.

Anche la serie Z, con dispositivi pieghevoli come Galaxy Z Fold e Z Flip, potrebbe essere inclusa nella lista degli aggiornamenti.

Non solo i dispositivi di fascia alta, ma anche i modelli di fascia media e i tablet Samsung potrebbero ottenere Android 15.

La serie A, con telefoni come Galaxy A72 e A54, potrebbe essere coinvolta nell’aggiornamento, così come la serie Galaxy Tab, con modelli come Tab S8 e Tab S9.

Pianificazione degli aggiornamenti

Anche se l’elenco ufficiale dei dispositivi idonei debba ancora essere rilasciato da Samsung, gli utenti possono iniziare a pianificare i loro aggiornamenti in base alle previsioni e alle politiche di aggiornamento del marchio. Mantenere i dispositivi aggiornati è importante non solo per accedere alle nuove funzionalità. Ma anche per garantire la sicurezza e le prestazioni ottimali del dispositivo.

Insomma, mentre si attende l’annuncio ufficiale da parte di Samsung, i possessori di dispositivi Galaxy possono essere fiduciosi nel fatto che molti modelli saranno idonei per ricevere Android 15. Con una vasta gamma di smartphone e tablet pronti per l’aggiornamento, gli utenti possono guardare al futuro con l’anticipazione di sperimentare le ultime novità offerte da Google e Samsung.