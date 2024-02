La casa giapponese Fujifilm ha annunciato il lancio della sua ultima creazione nel campo della fotografia digitale: la Fujifilm X100VI. Questa fotocamera compatta si distingue per la sua straordinaria qualità d’immagine, le dimensioni ridotte e il corpo leggero.

La X100VI rappresenta il sesto modello della Serie X100, che ha iniziato il suo percorso nel lontano 2011 con il lancio della X100 originale. Da allora, la Serie X100 ha consolidato la sua reputazione grazie al suo innovativo mirino ibrido, al design raffinato, all’usabilità intuitiva e alla straordinaria resa cromatica.

Nonostante conservi l’iconico design e le compatte dimensioni, la X100VI è dotata del:

Nuovissimo sensore X-Trans™ CMOS 5 HR da 40,2 megapixel;

da 40,2 megapixel; Potente processore d’immagine X-Processor 5 High Speed.

Questa combinazione assicura un’elevata qualità delle immagini e prestazioni superiori. In più, la X100VI è la prima della serie X100 a includere la stabilizzazione dell’immagine IBIS “in-body image stabilization”, garantendo fino a 6,0 stop di compensazione. Ciò consente ai fotografi di catturare immagini nitide in una vasta gamma di condizioni.

Fujifilm X100VI: versatilità e funzionalità ampliate

La Fujifilm X100VI offre una serie di nuove funzionalità per ampliare le possibilità creative dei fotografi. Tra queste:

La registrazione di filmati in 6.2K/30P ;

; Il supporto per Frame.io Camera to Cloud ;

; Un sistema di messa a fuoco automatica avanzato con rilevamento del soggetto alimentato dall’intelligenza artificiale.

Queste caratteristiche consentono di catturare video di alta qualità e di ottenere scatti nitidi anche in condizioni di luce difficili.

Per quanto riguarda invece l’estetica della X100VI, essa è stata curata nei minimi dettagli, con un corpo in alluminio dalle linee eleganti e un monitor LCD inclinabile che si integra perfettamente nel design complessivo. In più sono disponibili una serie di accessori opzionali, come:

Il paraluce LH-X100 ;

; I convertitori ottici WCL-X100 II e TCL-X100 II, che consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza fotografica.

Edizione limitata per celebrare il 90° anniversario

In occasione del 90° anniversario di Fujifilm nel 2024, sarà lanciata una versione in edizione limitata della X100VI, disponibile in soli 1.934 esemplari in tutto il mondo. Questa edizione speciale sarà caratterizzata da un design unico, con il logo originale della Fujifilm inciso sul corpo della fotocamera e un set di accessori esclusivi.

Insomma, la X100VI rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo prestazioni di alto livello in un design compatto e raffinato. Con la sua combinazione di tecnologia avanzata e funzionalità versatili, è destinata a conquistare sia i professionisti della fotografia che gli appassionati creativi.