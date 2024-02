Navigare in rete comporta l’esposizione a rischi derivanti dalla presenza di virus, elementi dannosi che possono compromettere sia il nostro PC che la nostra sicurezza online. La crescente diffusione di malware ha portato all’ampio utilizzo di software antivirus per proteggere i computer, sebbene alcuni utenti non sempre ne facciano affidamento, spinti dalla possibilità di individuare minacce senza l’installazione di specifici programmi.

Il tool antimalware di Windows a tua disposizione

La scelta di individuare elementi dannosi senza ricorrere all’installazione di un programma è particolarmente rilevante per evitare di appesantire eccessivamente il proprio dispositivo. Su sistemi operativi Windows, è possibile accedere a uno strumento integrato che offre una protezione autonomamente attiva, ma talvolta può essere utile avviarlo manualmente per garantirne l’efficacia.

Per individuare malware su un PC Windows senza l’ausilio di programmi esterni, è sufficiente seguire un percorso accessibile attraverso il sistema operativo Microsoft. Digitando la combinazione di tasti ‘Win + R‘ sulla tastiera e inserendo nella barra della schermata la parola ‘MRT‘, si avvia il gestore per il controllo dei malware.

Dalla schermata del gestore, è possibile selezionare se avviare una scansione rapida o una scansione completa più approfondita. La scansione rapida richiede meno tempo ma copre solo una parte dei contenuti presenti sul PC, mentre quella completa offre un controllo più esteso. Una volta scelta l’opzione, si attende il completamento del processo per verificare se sono stati rilevati e rimossi eventuali malware.

Sicurezza in evoluzione

Va tenuto presente che la scansione rapida è più veloce ma meno approfondita, mentre quella completa offre un controllo più dettagliato, sebbene non sempre sia necessaria. La decisione su quale tipo di scansione avviare dipende dall’esperienza personale con il PC e dalle esigenze specifiche.

Questo strumento integrato in Windows offre una affidabilità considerevole nel rilevare e eliminare malware. La sua utilità si manifesta in una scelta flessibile tra una scansione rapida e una scansione completa, garantendo un livello di protezione adeguato alle esigenze di ciascun utente.