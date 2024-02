L’app IO si configura come una delle soluzioni più innovative e riuscite degli ultimi anni, poiché ha instaurato un dialogo efficace tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Lanciata nell’aprile del 2020 e progettata per dispositivi mobili, rappresenta un passo significativo verso una comunicazione più diretta tra gli utenti e l’apparato pubblico. Al momento, non è ancora disponibile una versione accessibile tramite browser Web o client desktop.

Come app IO semplifica la tua agenda

Uno dei vantaggi chiave offerti dall’app IO è la capacità di ricevere comunicazioni dirette dalle Pubbliche Amministrazioni. Grazie alle notifiche push inviate direttamente agli smartphone degli utenti, il rischio di dimenticare scadenze importanti è drasticamente ridotto, consentendo agli utenti di controllare tempestivamente gli avvisi ricevuti.

L’app IO include strumenti integrati per gestire pagamenti e varie comunicazioni. Recentemente, gli sviluppatori hanno risolto una problematica segnalata dagli utenti riguardante la necessità di effettuare frequenti autenticazioni. Con l’ultima versione rilasciata alla fine di gennaio, la durata della sessione è stata estesa a 12 mesi. Ciò significa che, a meno che l’utente decida di effettuare il logout manualmente, l’app consentirà l’accesso senza richiedere nuove autenticazioni tramite SPID o CIE. Anche nel caso di forzatura della chiusura dell’app, al successivo ingresso, la piattaforma visualizzerà la schermata dei messaggi.

Va notato che, nonostante l’estensione della sessione, l’accesso all’app richiede comunque l’inserimento del codice di sblocco, il riconoscimento del volto o dell’impronta digitale. Per garantire un livello di sicurezza aggiuntivo, IO invia notifiche via mail per informare l’utente di ogni accesso, fornendo data, ora e indirizzo IP del client.

Digital Identity Wallet europeo

L’app IO ha raggiunto un notevole grado di maturità, come dimostrato dall’aumento costante dell’utilizzo sia da parte dei cittadini che degli enti pubblici. Con la possibilità di accedere a certificati e documenti personali nel futuro prossimo, nell’ambito del programma IT Wallet e in anticipo sul Digital Identity Wallet Europeo, l’adozione di questa piattaforma sembra destinata a crescere ulteriormente, contribuendo a plasmare il futuro della comunicazione tra cittadini e amministrazione pubblica.