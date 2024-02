Per chi è alla ricerca di un’offerta di rete mobile che offra davvero tanto ma a basso costo, sono disponibili diverse proposte da parte del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Una delle offerte più sorprendenti è però l’offerta di rete mobile denominata Kena 6,99 Smart 130 Promo. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale e che arriva ad includere ogni mese una quantità esagerata di traffico dati pari a ben 130 GB. Nonostante questo, il costo per il rinnovo mensile rimane sempre contenuto ed è pari a 6,99 euro al mese.

Kena Mobile propone la sua super offerta con ben 130 GB a soli 6,99 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta al momento proponendo sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta di rete mobile denominata Kena 6,99 Smart 130 Promo. Come suggerisce il nome, l’offerta in questione include ogni mese fino a 130 GB di traffico dati e questi potranno essere usati per navigare con rete pari al 4G.

Oltre a questo, nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di soli 6,99 euro al mese nonostante tutto ciò che questa offerta offre. Ci troviamo tuttavia di fronte ad un’offerta rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti Kena Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tra questi, potranno arrivare l’offerta tutti coloro che passeranno da: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Ricordiamo inoltre che, a partire dal 15 febbraio 2024, l’operatore virtuale Kena Mobile offrirà senza costi aggiuntivi il primo rinnovo dell’offerta e il costo di attivazione. Scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti riceveranno inoltre 50 GB di traffico dati extra.