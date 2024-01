Il mondo della tecnologia assiste a una svolta storica nel mercato degli smartphone: per la prima volta in 13 anni, Apple ha superato Samsung nelle spedizioni del 2023. I dati preliminari presentati da IDC e confermati da Canalys indicano che Apple ha spedito 234,6 milioni di smartphone, conquistando il 20,1% del mercato, mentre Samsung si è fermata a 226,6 milioni, con una quota del 19,4%. Questo risultato segna un punto di rottura nel duopolio che ha caratterizzato il settore per più di un decennio.

Apple conquista la vetta del mercato smartphone: Il duopolio si rompe dopo 13 anni

La crescita di Apple, con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente, ha sorpassato una Samsung che ha registrato una significativa diminuzione del 13,6%. Questo cambiamento si riflette ancora più chiaramente nell’ultimo trimestre del 2023, dove Apple ha segnato il 24,7% di quota di mercato, in contrasto con il 16,3% di Samsung.

Analizzando il contesto, sembra che Samsung abbia dovuto affrontare una crescente concorrenza da parte di OnePlus, Honor e Google. In più, l’ascesa del brand cinese Transsion, che ha registrato una crescita del 30,8% rispetto al 2022, lo ha portato addirittura al quinto posto nel mercato globale. Questi cambiamenti testimoniano una dinamica in evoluzione nel panorama degli smartphone, con nuovi attori che entrano in gioco e sfidano la tradizionale supremazia.

Questa inversione di posizioni segna un momento cruciale nella storia del mercato degli smartphone, e sarà interessante osservare come questa competizione si svilupperà nei prossimi anni, con Apple al comando e Samsung che cerca di recuperare terreno in un contesto sempre più competitivo.