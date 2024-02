Da qualche tempo il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ai suoi nuovi clienti un’offerta di rete mobile che lascia davvero senza parole. Stiamo parlando in particolare dell’offerta denominata Very Promo Flash Back 150 XL, un’offerta davvero sensazionale e che arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati ad un costo molto basso di appena 5,99 euro. Questa offerta è stata disponibile per un breve periodo di tempo e ora mancano ormai poche ore per poterla attivare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile Promo Flash Back XL, ultime ore per poter attivare questa super offerta

Rimango ormai poche ore per poter attivare una delle offerte più strepitose proposte in queste ultime settimane dal noto operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata Very Promo Flash Back XL. Questa versione, rispetto a quella proposta fino a qualche tempo fa, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 150 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include poi nel suo bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti I numeri.

La cosa più sorprendente di quest’offerta è anche il prezzo di vendita. Gli utenti potranno infatti pagare quest’offerta soltanto 5,99 euro al mese. Un presso decisamente conveniente se si pensa a quanto ha da offrire. Tuttavia, come già detto in apertura, la disponibilità di questa offerta sta per terminare.

Very Promo Flash Back XL sarà infatti disponibile soltanto fino alla giornata di oggi 19 febbraio 2024. Per tutti coloro che non avevano fatto in tempo, rimangono quindi ancora poche ore per poterla attivare sulla propria sim. Con l’attivazione di questa offerta, gli utenti avranno inoltre a disposizione 100 GB di traffico dati extra per navigare davvero senza pensieri e in tranquillità. Con l’offerta saranno anche inclusi diversi servizi di reperibilità, tra cui il servizio Ti ho cercato, Ring Me e anche l’hotspot. Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese 6,4 GB di traffico dati per navigare nei paesi dell’Unione Europea.