Una nuova batosta sta per affliggere alcuni clienti di rete fissa del noto operatore telefonico italiano TIM. In questi ultimi giorni, l’operatore ha infatti annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni e questi ultimi saranno applicati a partire dal mese di aprile 2024. A quanto pare, i clienti coinvolti da questi aumenti saranno avvisati dall’operatore stesso nella fattura telefonica del mese di febbraio 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, in arrivo nuovi aumenti e rimodulazione per alcune offerte di rete fissa

A partire dal mese di aprile 2024 saranno applicati degli aumenti e delle rimodulazioni sul costo di alcune offerte di rete fissa del noto operatore telefonico italiano TIM. In particolare, secondo quanto è emerso in queste ore, si tratterà di aumenti piuttosto corposi e che avranno un importo pari a 2,90 euro in più al mese, IVA inclusa.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, questi aumenti sono stati dovuti a “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle rete di nuova generazione, dovuti anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023”.

Ad aprile 2024, quindi, gli utenti vedranno aumentare notevolmente il costo della propria offerta di rete mobile. Come sempre, sarà possibile esercitare il proprio diritto di recesso qualora non si volessero accettare questi aumenti e queste rimodulazioni. Per farlo, come di consueto, gli utenti potranno scegliere diverse metodologie.

Gli utenti che non vorranno adeguarsi a questi aumenti, potranno infatti esercitare il diritto di recesso chiamando il numero 187 al Servizio Clienti di TIM, potranno inviare una pec all’indirizzo e-mail disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, potranno scrivere all’indirizzo Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) oppure potranno anche recarsi direttamente in un negozio autorizzato TIM.

Ricordiamo comunque che per il momento non conosciamo il nome esatto delle offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi aumenti. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena emergeranno informazioni in merito.