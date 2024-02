Vodafone, con le SILVER risparmi ed hai 200 GIGA

C’era necessità da parte di Vodafone di adattarsi ai prezzi imposti dai gestori virtuali. Abbassare i prezzi per alzare il numero di utenti: la strategia sembra essere chiarissima.

A poterla condurre ora c’è anche Vodafone ma solo con l’ausilio delle sue due offerte di punta che sono le Silver.

Vodafone ha la soluzione: le Silver continuano a decidere l’andamento della telefonia mobile

C’erano pochi modi per riuscire a risalire in auge e Vodafone ha cercato di sfruttarli tutti correttamente. L’azienda anglosassone ha raccolto le migliori energie per dare il via ad una campagna promozionale senza precedenti, una di quelle vecchio stampo. Basandosi sulle orme del 2023, soprattutto quelle lasciate negli ultimi mesi, il gestore ha intrapreso un nuovo percorso ma con vecchie offerte. Le Silver sono infatti ancora disponibili con tutti i contenuti al loro interno e con prezzi davvero straordinari.

La prima è quella che costa meno, mentre la seconda costa di più. Ovviamente c’è una differenza di contenuti, più precisamente nei giga disponibili per navigare sul web tutti i mesi.

Partendo dalla prima Silver, ecco ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso ogni gestore e ogni numero, con 100 giga in 4G per internet. Il prezzo mensile per chi la sottoscrive è di 7,99 € al mese. La seconda offerta differisce di poco avendo comunque minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma con un quantitativo di 150 giga in 4G. Il prezzo chiaramente aumenta ma di poco: basterà pagare 9,99 € al mese.

Contestualmente alle due promozioni mobili, Vodafone aggiunge una grande possibilità: si può sottoscrivere il servizio di ricarica automatica Smartpay. Il vantaggio? Non dover pagare la ricarica dal tabaccaio ogni mese e soprattutto avere 50 giga in più da accumulare con quelli delle offerte.

Oltre a questo, va ricordato che entrambe le offerte possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.