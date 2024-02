Scegli la FLASH 200 di Iliad, c'è un regalo incredibile al suo interno

A dimostrare di poter infrangere il dominio dei gestori virtuali è stata Iliad qualche settimana fa con il ritorno della sua tanto amata Flash 200.

Questa, che sarà disponibile ancora per poco più di 10 giorni sul sito ufficiale, include tutto al suo interno.

Iliad, la miglior promo del momento è senza dubbio la Flash 200: ecco i dettagli

Chiunque volesse sottoscriverla potrà affidarsi mensilmente a minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e in Europa ma soprattutto a 200 giga di connessione dati dati in rete 5G. Il prezzo mensile è ancora nella norma, ovvero di soli 9,99 € al mese e per sempre.

È necessario sapere che c’è un costo di attivazione da pagare, ovvero altri 9,99 € ma solo per la prima volta.

In primo luogo il vantaggio che c’è è sicuramente quello di poter avere ogni mese il 5G praticamente gratis, senza costi aggiuntivi che verranno appunto aggiunti in futuro. Iliad garantisce questa possibilità a tutti coloro che di solito scelgono un’offerta con questo prezzo mensile. Chiaramente bisogna anche sottostare ad alcuni criteri fondamentali, senza i quali non si potrà avere a disposizione la rete 5G. Nel caso in cui lo smartphone dal quale si naviga, non sia predisposto per tale standard, sarà praticamente inutile. In quel caso si continuerà a navigare in 4G. Lo stesso vale anche per la zona di residenza, che nel caso non dovesse avere 5G, non potrà che comportare disagi da quel punto di vista.

Infine ricordiamo che chiunque scelga Iliad con questa soluzione mobile potrà avere anche un beneficio sulla rete Internet di casa. Basta infatti sottoscrivere un’offerta da 9,99 € mensili con Iliad per poter avere anche l’abbonamento in fibra ottica con uno sconto di 5 € mensili. La FTTH del gestore costerà dunque solo 19,99 € con modem in comodato d’uso e con una potenza complessiva su tutte le porte di 5 gigabit.