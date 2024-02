Play Store di Google: la lista di app e giochi Android solo oggi GRATIS

L’iniziativa è di quelle che fanno ingolosire gli utenti Android, che infatti possono oggi approfittare di una situazione ormai ricorrente. C’è una lista di titoli a pagamento che diventano improvvisamente gratis.

Esatto: sul Play Store di Google ci sono dei giochi o delle applicazioni a pagamento che per qualche giorno o per qualche ora non avranno un prezzo. Tutto ovviamente va fatto nel più breve tempo possibile per evitare che l’offerta possa scadere da un momento all’altro. Diversi utenti, per evitare di restare con l’amaro in bocca, hanno già provveduto a scaricare tutto, che è la soluzione più giusta per tutti.

La domanda è legittima: perché scaricare tutti i contenuti se ce ne sono solo alcuni che interessano? Semplicemente perché il Play Store di Google tiene memoria e dunque, qualora un giorno quel determinato titolo dovesse occorrervi, potrà essere scaricato gratis visto che l’avevate già fatto. In poche parole, vi consigliamo di scaricare tutti i giochi e tutte le applicazioni dell’elenco per poi cancellare ciò che non vi occorre. Qualora doveste cambiare idea in futuro, potrete farlo non pagando nulla, anche se quei titoli che non vi servivano saranno tornati a pagamento.

Play Store: queste sono le app che insieme ai giochi Android possono essere scaricate gratis

Questo in basso è l’elenco completo, quello che include tutti i titoli e i giochi che abbiamo selezionato appositamente. Non saranno molti ma sono tra quelli più scaricati al momento, peraltro i più sicuri. Per procedere al download basta cliccare semplicemente sui link e si andrà a finire direttamente sul Play Store di Google. Non vi resta altro che scegliere cosa scaricare attualmente, ovviamente senza pagare nulla: