La partecipazione della BYD al Salone di Ginevra 2024 promette di essere un evento epocale nel panorama automobilistico europeo. Con una serie di modelli, tecnologie all’avanguardia e l’introduzione di due distinti marchi, tra cui il prestigioso Yangwang, l’azienda cinese si prepara a fare un ingresso audace e significativo nel mercato.

Uno dei protagonisti indiscussi sarà proprio il marchio Yangwang, che farà il suo debutto con il maestoso modello U8, un’imponente fuoristrada progettato per sfidare i giganti del settore. Basata su una piattaforma innovativa chiamata Yisifang, questa SUV sarà dotata di quattro motori indipendenti, capaci di erogare una potenza complessiva di oltre mille cavalli. Non solo, il veicolo presenterà un sistema di controllo all’avanguardia, denominato BYD DiSus Intelligent Body Control System, progettato per ottimizzare la trazione in qualsiasi condizione stradale.

Le novità presentate al Salone di Ginevra

Parallelamente, il marchio Denza, frutto di una collaborazione con la rinomata casa automobilistica Mercedes, farà la sua comparsa sul palcoscenico europeo con due modelli: la monovolume D9 e la crossover media N7. La D9, già presentata all’IAA Mobility 2023, e la N7 saranno espressioni di innovazione e qualità, confermando l’impegno della BYD nel fornire soluzioni di mobilità avanzate e diversificate per soddisfare le esigenze della una clientela.

Ma non è tutto: il marchio principale BYD presenterà una vasta gamma di modelli, tra cui la C–SUV Atto 3, la berlina di segmento E Han, l’E–SUV Tang, l’utilitaria di segmento C Dolphin, la berlina di segmento D Seal e il D–SUV Seal U. Inoltre, sarà svelata la nuova versione ibrida plug-in della Seal U, denominata Seal U DM-i, caratterizzata dalla tecnologia Dual Mode, progettata per garantire un’esperienza di guida ecologica e conveniente, ideale per i mercati europei dove l’infrastruttura di ricarica elettrica potrebbe non essere ancora pienamente sviluppata. Infine, la versione a batteria dell’E–SUV Tang sarà presentata come ulteriore testimonianza dell’impegno della BYD verso la mobilità sostenibile e innovativa.

La presenza della BYD al Salone di Ginevra 2024 si prospetta come un momento cruciale per l’azienda e per l’industria automobilistica nel suo complesso. Con una combinazione di prestigio, tecnologia e ambizione, la BYD si prepara a lasciare un’impronta duratura nel mercato europeo, dimostrando il suo ruolo di pioniere nella trasformazione del settore verso una mobilità più pulita, efficiente e avanzata.