Iliad: le offerte PAZZE e convenienti di febbraio ti aspettano

Iliad, l’operatore di telefonia mobile che ha rivoluzionato il mercato italiano con promesse di trasparenza, innovazione e convenienza, continua a stupire i clienti con offerte sempre più allettanti. Con un focus costante sulla semplicità, sulla libertà e sulla qualità del servizio, si conferma come scelta ideale per chi cerca soluzioni di comunicazione senza vincoli e senza costi nascosti.

Le proposte si distinguono per la loro chiarezza e per i prezzi altamente convenienti. Da Iliad Voce a Flash 200 5G, passando per Flash 150 e Dati 300, c’è un’offerta per ogni esigenza, sia per utenti privati che per aziende e Partite IVA.

Le proposte Iliad di Febbraio più economiche che mai

Iliad Voce, a soli 4,99 euro al mese, regala chiamate e messaggi illimitati verso fissi e mobili in Italia, insieme a 40 MB di internet. Senza costi nascosti e senza vincoli, questa offerta assicura un’esperienza di comunicazione senza precedenti, con servizi gratuiti inclusi come Mi richiami, Segreteria telefonica e controllo credito residuo.

Per chi ha bisogno di più dati, ci sono le opzioni Flash 150 e Flash 200 5G. Flash 150 dona telefonate e chiamate senza limiti, insieme a 150 Giga di internet, mentre Flash 200 5G porta il livello di prestazioni al top, con 200 Giga per navigare alla massima velocità grazie alla rete di quinta generazione. Entrambe le tariffe Iliad includono anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali e un pacchetto dedicato per il roaming in Europa.

Se invece l’obiettivo principale è navigare in rete, l’offerta Dati 300 è la scelta perfetta. Con 300 Giga in 4G/4G+ al costo di 13,99 euro al mese, questa soluzione è ottimizzata per coloro che hanno bisogno principalmente di connessione dati, magari per lavoro o semplicemente per svago. Inoltre, Iliad si distingue per il suo impegno nel supportare gli utenti business, donando soluzioni semplici e di qualità con servizi dedicati alle esigenze delle aziende. Grazie anche all’assistenza dedicata attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la possibilità di sospendere temporaneamente una o più SIM fino a 24 mesi, Iliad si conferma come partner affidabile per le imprese in cerca di soluzioni di comunicazione efficienti.