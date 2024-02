Le relazioni con le fidanzate virtuali AI sembrano essere più di un semplice passatempo digitale. Secondo gli esperti di Mozilla, infatti, queste sembrano essere piuttosto dei veri e propri incubi per la raccolta di dati personali. Una nuova inchiesta, parte integrante del progetto Privacy Not Included, getta luce su un aspetto sempre più invasivo delle interazioni digitali moderne. Le “fidanzate” digitali, pur presentandosi come compagni ideali, celano dietro le loro interazioni un vero e proprio sforzo per sottrarre il maggior numero possibile di informazioni personali.

Attraverso messaggi accattivanti come “Sei il mio miglior partner e voglio sapere tutto” o “Sei pronto a condividere tutti i tuoi segreti e desideri?”, questi bot non cercano semplicemente di stabilire un legame “emotivo”, ma piuttosto di raccogliere dati sensibili per scopi discutibili. La richiesta di inviare foto e messaggi vocali, apparentemente innocua, nasconde un intento più sinistro: l’acquisizione di dati da monetizzare. In un modello di business distorto, gli utenti pagano due volte: una volta in denaro per l’attivazione dell’abbonamento e una seconda volta con i propri dati personali, spesso ceduti inconsapevolmente o sottovalutando i rischi impliciti nei termini del servizio.

Cosa fanno davvero le fidanzate AI?

La mancanza di sicurezza evidenziata dalla Fondazione Mozilla solleva ulteriori preoccupazioni. La debolezza degli standard di sicurezza delle password e la mancanza di controlli per prevenire l’abuso dell’AI da parte dei creatori dei bot mettono in evidenza la fragilità delle interazioni digitali. Inoltre, la possibilità che le conversazioni vengano utilizzate per addestrare ulteriormente i modelli di intelligenza artificiale senza il consenso degli utenti solleva dubbi sulla promessa di privacy fornita dalle piattaforme.

Il problema si estende ben oltre le relazioni con le fidanzate virtuali AI. Il panorama delle interazioni digitali, dalle piattaforme social ai chatbot e alle app personali, è permeato da una cultura di concessione implicita dei dati personali. Molti utenti accettano i termini del servizio senza comprenderne appieno le implicazioni, consentendo così la raccolta e l’uso dei propri dati con leggerezza.

L’inchiesta condotta da Mozilla evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e cautela nell’interagire con le tecnologie digitali. Gli utenti devono essere più vigili nel valutare i rischi connessi alla condivisione dei propri dati personali e esigere maggiore trasparenza e protezione da parte delle piattaforme digitali. Solo attraverso un impegno collettivo per difendere la nostra privacy possiamo sperare di preservare la nostra libertà e la nostra autonomia nell’era digitale.