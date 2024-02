Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet che tutti devono acquistare nel momento in cui sono interessati ad un dispositivo da 11 pollici, che allo stesso tempo presenti un prezzo complessivamente abbordabile, almeno in confronto a tanti altri modelli che è possibile trovare sul mercato.

La promozione attiva su Amazon permette di mettere le mani su un device con display da 11 pollici di diagonale, tecnologia TFT LCD, affiancato da processore Qualcomm SM6375, e sopratutto una configurazione di base che prevede 4GB di RAM con 64GB di memoria interna (che fortunatamente risulta essere facilmente espandibile, per riuscire così ad incrementarla). La batteria è un componente da 7040 mAh, e riesce perfettamente a soddisfare le aspettative in termini di autonomia, grazie ad un pannello ed un processore non particolarmente energivori.

Samsung Galaxy Tab A9+: il prezzo è davvero ridicolo su Amazon

Samsung resta forse una delle poche realtà sul mercato che ancora oggi crede nel mercato dei tablet, il suo Galaxy Tab A9+ è uno dei migliori in circolazione, anche in termini di rapporto qualità/prezzo. Ad oggi gli utenti, considerando appunto la versione da 64GB con garanzia di 24 mesi, possono acquistarlo con un esborso finale di soli 249 euro. Premete questo link per effettuare l’ordine su Amazon.

Dimensionalmente parlando è senza ombra di dubbio più grande di altri modelli in commercio, raggiungendo 257,1 x 168,7 x 6,9 millimetri di spessore, ma il consumatore può affidarsi ad un prodotto perfettamente integrato nell’ecosistema dell’azienda sudcoreana, con sistema operativo Android 13, connettività solo WiFi (non è presente lo slot per la SIM 5G), oltre chiaramente ad una interfaccia grafica Samsung One UI che presenta una serie di funzioni appositamente studiate per incrementare la produttività dal tablet stesso. L’acquisto a questo prezzo può essere completato solo per pochi giorni, affrettatevi, altrimenti la cifra di vendita potrebbe cambiare.