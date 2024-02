La sicurezza stradale rappresenta un aspetto fondamentale per garantire la tutela di automobilisti, pedoni e ciclisti, riducendo al minimo il rischio di incidenti e le loro conseguenze negative. Sebbene uno stile di guida prudente sia essenziale, l’infrastruttura stradale svolge un ruolo significativo nel determinare il grado di sicurezza delle nostre strade. Purtroppo, molti ostacoli presenti lungo le strade, come cuspidi stradali, pali segnaletici e guardrail, non sono adeguatamente protetti, aumentando il rischio di gravi incidenti. Esistono però soluzioni tecnologiche innovative che potrebbero contribuire in modo significativo a migliorare la sicurezza stradale.

L’intervento della tecnologia per la sicurezza sulle strade

Roberto Impero, Ceo di SMA Road Safety, azienda italiana leader nel settore della sicurezza stradale, sottolinea l’importanza di adottare soluzioni avanzate per proteggere gli automobilisti. Allo stesso tempo però, lamenta che gli appalti pubblici spesso favoriscano l’acquisto delle barriere stradali a basso costo, anziché privilegiare la qualità e l’efficacia delle soluzioni. Inoltre, Impero evidenzia le differenze nei criteri di omologazione delle barriere stradali in altri paesi europei, come il Belgio, dove gli enti governativi applicano standard più rigorosi.

Per affrontare questa sfida, SMA Road Safety ha sviluppato tecnologie innovative come Geronimo, un dispositivo hi-tech che registra video degli impatti e avverte le autorità in tempo reale in caso di incidente. Inoltre, la barriera laterale Andromeda utilizza tecnologia avanzata per segnalare incidenti e condizioni pericolose al gestore stradale e agli automobilisti.

Considerando che gran parte delle auto in circolazione in Italia è datata, la sicurezza delle infrastrutture stradali diventa cruciale per ridurre il numero di incidenti e rispettare gli obiettivi del programma “Vision Zero” dell’Unione Europea. È essenziale garantire un’adeguata manutenzione delle strade esistenti e utilizzare tecnologie innovative per monitorare lo stato dell’infrastruttura e migliorare la sicurezza stradale.

Inoltre, i sistemi avanzati di sicurezza alla guida (ADAS) possono svolgere un ruolo significativo nel prevenire incidenti, intervenendo tempestivamente per evitare distrazioni e collisioni. Oltre tutto ciò, è fondamentale sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di utilizzare queste tecnologie e migliorare il parco veicolare circolante.

Investire in tecnologie innovative, migliorare l’infrastruttura stradale e promuovere una guida sicura sono fondamentali per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza di tutti.