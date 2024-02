Una notizia che potrebbe suscitare l’interesse degli appassionati di numismatica è l’annuncio di due nuove monete da 2 euro emesse dallo Stato portoghese per l’anno 2024. Queste due monete celebreranno rispettivamente il 25 aprile e i Giochi Olimpici del 2024, offrendo design innovativi che si discostano dalle tipiche forme geometriche delle monete commemorative.

Le emissioni commemorative del Portogallo nel 2024

La prima di queste monete, dedicata al cinquantesimo anniversario del 25 aprile, presenta una finitura intricata, simboleggiando le profonde trasformazioni del Portogallo in seguito agli eventi del 1974. Il groviglio rappresenta visivamente le complesse dinamiche politiche ed economiche che hanno caratterizzato la transizione democratica del paese. Questa data, il 25 aprile, segna il Giorno della Libertà in Portogallo, commemorando la fine del regime dittatoriale di Antonio Salazar e l’avvio della transizione democratica.

La seconda moneta è dedicata ai Giochi Olimpici del 2024 che si terranno a Parigi, in Francia. Il design di questa moneta presenta un grande cuore, simbolo delle Olimpiadi, rappresentando chiaramente l’entusiasmo e l’impegno della squadra portoghese che parteciperà alla competizione sportiva.

È importante sottolineare che queste nuove monete da 2 euro non sono semplici esempi di cambio di design, ma rappresentano autentiche celebrazioni europee. Per i collezionisti, inizia ora la caccia a queste nuove emissioni, con la speranza che la loro produzione limitata possa raggiungere anche il territorio italiano.

La caccia alle monete è aperta, ma attenti ai falsi

La notizia dell’emissione di questi soldi è stata annunciata sul sito del Diario della Repubblica del Portogallo, il quale consiglia di fare attenzione ai design delle due celebrazioni portoghesi per evitare confusioni con falsi. Il rischio di scambiare erroneamente le nuove monete da 2 euro è elevato, data la particolare cornice stilistica delle raffigurazioni pensate per le celebrazioni.

La numismatica si arricchisce di nuovi elementi di interesse con l’annuncio di queste monete commemorative. Esse non solo rappresentano momenti significativi nella storia e nella cultura del Portogallo, ma anche un’opportunità per i collezionisti di ampliare le proprie raccolte con pezzi unici e simbolici. La diversità dei design e la loro connessione con eventi storici sottolineano il valore intrinseco delle monete da 2 euro come strumento narrativo della storia europea.