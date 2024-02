ATOTO è un’azienda che si occupa di produrre prodotti per le nostre autovetture, dalle radio multimediali, sistemi di infotainment, fino ai ricevitori digitali. ATOTO AD3 (modello AD3WAA-BK3) appartiene proprio a quest’ultima categoria, si tratta di una adattatore wireless che permetterà di rendere CarPlay e Android Auto completamente senza fili. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa, nel corso della quale scopriremo in modo dettagliato tutte le specifiche tecniche e le funzionalità di un prodotto che vuole essere economico, essendo in vendita su Amazon ad un prezzo di listino inferiore ai 100 euro.

Design e Estetica

Il dispositivo si presenta come una piccola box di forma quadrata, realizzata interamente in plastica di colorazione nera, con finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, né comunque tende a rovinarsi facilmente. I materiali utilizzati sono di buona qualità, resistenti ed affidabili anche per un utilizzo su lungo termine, considerando che non tutti hanno a disposizione in auto lo spazio sufficiente per il suo alloggiamento. E’ chiaro, non possiamo parlare di un device con telaio in metallo super resistente, ma confrontando la qualità scelta da ATOTO con il prezzo finale di vendita, non possiamo che restare piacevolmente colpiti dal risultato finale del rapporto.

Le dimensioni sono ridotte, infatti il prodotto raggiunge 59 x 59 x 13 millimetri di spessore, talmente piccolo da essere più piccolo di un semplice pacchetto di chewing gum (gomme da masticare, in italiano). Aspetto da tenere assolutamente in considerazione, così da essere facilitati nel posizionamento nella vettura. All’interno della confezione si trova tutto il necessario per garantirne il funzionamento, in particolar modo sono integrati (oltre al manuale d’istruzioni e l’ATOTO AD3), anche due cavi USB-C e USB-A. L’idea di posizionarli entrambi nasce per renderlo compatibile con il maggior numero di vetture in commercio, l’adattatore wireless integra una porta USB-C, mentre dall’altra parte sarà possibile utilizzare una USB-C o una USB-A. Sulla superficie del prodotto non sono presenti altri tasti fisici, se non un piccolo selettore con il quale scegliere se utilizzare Android Auto o Apple CarPlay (indicati con le abbreviazioni AA e CP). I più attenti avranno notato essere assente un tasto di accensione/spegnimento, la deduzione è corretta, il prodotto non deve essere acceso o spento dal consumatore, bensì si accenderà in automatico ogni qualvolta verrà fisicamente collegato alla vettura.

Hardware e Specifiche

ATOTO AD3 lo possiamo considerare, da un punto di vista puramente tecnico, come un dongle per auto, il suo obiettivo è quello di rendere Android Auto o Apple CarPlay completamente wireless, permettendo all’utente finale di collegare il proprio smartphone, senza dover effettuare fisicamente il collegamento con il filo. E’ importante tenere a mente che il prodotto non porta i suddetti sistemi in una vettura qualsiasi, ma devono essere già presenti nativamente nella stessa, così da rendere l’accesso wireless, e non via cavo.

L’utilizzo è davvero semplicissimo, bisogna solamente collegare l’unico filo incluso alla porta della propria auto, ed in pochi secondi verrà creata una connessione a 5Ghz, alla quale andare a collegare virtualmente il proprio smartphone. Un plug&play a tutti gli effetti che si rende accessibile ad ogni utente, anche ai più inesperti. Una volta attivato, con connessione automatica, verrà creata una rete WiFi a 5GHz, molto stabile e sicura, risultando oltretutto compatibile con la maggior parte dei device in commercio: devono avere almeno iOS 9.0 (e superiore a iOS 5), oppure almeno Android 9 per i Samsung Galaxy S8, Android 10 per i prodotti di casa Google o altri modelli Samsung, per finire con almeno Android 11 in tutti gli altri casi. Nell’eventualità in cui non vogliate sfruttare il WiFi, dovete comunque sapere essere disponibile anche una connessione bluetooth, basterà attivare la relativa voce sul proprio dispositivo mobile, e poi accoppiare AD3 inserendo il codice mostrato direttamente a schermo.

Installando ATOTO AD3 non dovete temere di perdere le impostazioni della vostra vettura, tutto resterà esattamente nelle medesime modalità di utilizzo, ciò sta a significare che potrete utilizzare i comandi al volante (come previsti di base), sfruttare tutte le funzioni previste da Android Auto o CarPlay di Apple e ricevere aggiornamenti di sistema. La compatibilità con il sistema di base della vostra vettura non verrà mai persa, anzi le funzionalità promesse verranno ampliate notevolmente, sarà possibile sfruttare l’assistente vocale integrato (come Google Assistant o Siri) per inviare comandi vocali, senza dover toccare fisicamente il display dell’auto per l’input, oppure anche utilizzare quest’ultimo per navigare all’interno dei vari menù ed impostazioni, come se ATOTO AD3 non esistesse.

Lo stesso discorso viene esteso direttamente all’impianto stereo della vettura, con un appunto molto importante da fare. Il sistema di altoparlanti dello smartphone e dell’auto resteranno sempre separati, ciò sta a significare che non rischierete di sentire il suono della notifica dalle casse dell’auto, oppure l’audio del filmato di YouTube o di un social che state guardando sul dispositivo mobile. Nulla toglie alla possibilità di estendere l’utilizzo di Apple CarPlay e Android Auto ad una serie infinita di app di terze parti, rendendo l’esperienza in movimento ancora più versatile e completa, tanto da farvi dimenticare completamente lo smartphone, e rendendo il viaggio decisamente meno noioso.

Una modalità che ha catturato sapientemente la nostra attenzione è la modalità a schermo diviso. Dall’interfaccia principale è possibile scorrere verso sinistra per entrare automaticamente in una schermata che permetterà di avviare ed eseguire due applicazioni differenti, senza sforzo alcuno. Ad esempio sulla parte sinistra potrete mantenere il tragitto da percorrere con Google Maps, e sulla destra visualizzare il riproduttore musicale, un audiolibro, Spotify e qualsiasi altra app presente e compatibile. Una versatilità e interoperabilità davvero speciali, atte a coccolare l’utente offrendogli il massimo con il minimo sforzo, e soprattutto il minimo ingombro.

E’ quasi superfluo dirlo, ATOTO AD3 non integra una batteria, la corrente riesce a riceverla direttamente dal collegamento tramite la porta USB-A/USB-C, riuscendo così a garantirne il corretto funzionamento. Per capire se è stato collegato correttamente, sulla parte anteriore del prodotto, esattamente al fianco del selettore AA o CP, sono stati posizionati due LED di stato molto utili nell’utilizzo quotidiano.

ATOTO AD3 – conclusioni

In conclusione ATOTO AD3 può davvero essere considerato il valido compagno di viaggio per coloro che vogliono far fare ad Android Auto e Apple CarPlay un passo in più, di quanto la propria vettura è attualmente in grado di offrire (a prescindere dal modello o dall’anno di produzione). Il fatto che non sia il prodotto che porti il sistema di intrattenimento, ma lo estenda solamente, non deve essere visto come un aspetto negativo: in primis il prezzo di vendita sarebbe differente (ovvero costerebbe molto di più), ed in secondo luogo al giorno d’oggi, tranne che in casi estremi in cui è completamente assente addirittura il display per il controllo, i suddetti sistemi li troviamo su quasi tutte le vetture (prevalentemente cablati).

I suoi punti di forza partono dall’estrema portabilità, è un prodotto davvero minuscolo che si può facilmente nascondere in un qualsiasi anfratto della vostra auto, così da non ingombrare particolarmente, senza mettere in difficoltà l’utente che lo andrà ad acquistare. I materiali sono molto resistenti, e nella sua semplicità riesce ad essere elegante. La presenza in confezione di due cavi (USB-C e USB-A) non era scontata, dimostrano un grande attaccamento del produttore verso tutti gli utenti, la chiara idea di voler dare a tutti la possibilità di acquistare e provare l’ATOTO AD3. L’ultimo aspetto positivo di cui vi vogliamo parlare è la piena compatibilità sia con Android Auto che con Apple CarPlay, oltre alla possibilità di continuare ad utilizzare i comandi al volante, il touchscreen dell’auto e non solo, come se non fosse stato collegato nessun prodotto. Tutti punti positivi che ci portano a consigliarlo ad occhi chiusi, superando il suo rivale diretto, quale al giorno d’oggi è il Motorola MA1.

Il prezzo di vendita di un prodotto così completo e perfettamente funzionante, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è particolarmente elevato, infatti di listino viene commercializzato a meno di 100 euro, precisamente costa 99,90 euro. Una cifra che la riteniamo più che adeguata per la qualità generale e le prestazioni offerte, oltre che essere perfettamente allineata con le dirette concorrenti (appunto il Motorola MA1 costa 69 euro ma offre meno funzioni). L’acquisto può essere completato direttamente su Amazon, il venditore è ATOTOEU, tuttavia la spedizione viene gestita dall’e-commerce, di conseguenza si ha la certezza e la tranquillità di ricevere la merce presso il proprio domicilio quanto prima, approfittando oltretutto della consegna gratuita e della garanzia di 24 mesi. Da non trascurare la possibilità di registrare l’acquisto sul sito ufficiale di ATOTO per ricevere una garanzia extra di 180 giorni (completamente gratuita), l’azienda, dal canto suo, si impegna a fornire il supporto tecnico per tutta la vita dello stesso.

Se interessati all’acquisto consigliamo di controllare periodicamente la pagina che vi abbiamo linkato, per il semplice motivo che spesso vengono inseriti coupon utilissimi per ridurre ulteriormente la spesa, anche pari al 30% del valore originario, così da spendere anche soli 79 euro (se non meno) per l’acquisto definitivo. Il tutto senza modifiche di alcun tipo in termini di spedizione, di qualità o di specifiche tecniche di ciò che si andrà ad acquistare.