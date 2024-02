Nel quadro delle strategie volte a consolidare la propria posizione nel mercato delle telecomunicazioni, WindTre Retail ha presentato il suo Piano Industriale per il periodo 2024-2028. Questo ambizioso progetto si focalizza sull’ottimizzazione dei suoi principali brand: WindTre, Very Mobile e WindTre Business.

Una delle direttive principali del piano è consolidare il noto gestore come il marchio principale per le famiglie italiane. Offrendo una gamma completa di servizi che vanno oltre le tradizionali telecomunicazioni. L’obiettivo principale è quello di posizionare WindTre come un operatore multiservizio, offrendo non solo servizi di telefonia mobile e fissa, ma anche energia, gas e assicurazioni.

WindTre e VeryMobile: l’eccellenza della semplicità nella telefonia mobile

VeryMobile, il secondo brand di WindTre, si propone di diventare il punto di riferimento per coloro che cercano una soluzione di telefonia mobile semplice ed efficiente. Con un’offerta focalizzata esclusivamente sulla telefonia mobile senza fronzoli, VeryMobile mira a soddisfare le esigenze di chi cerca tariffe trasparenti e servizi senza complicazioni.

Ma non è tutto, WindTre Retail intende anche potenziare il suo segmento business. Ampliando l’offerta per le aziende e offrendo nuovi servizi di sicurezza e soluzioni ICT. L’obiettivo è consolidare la posizione dell’operatore nel mercato aziendale, offrendo soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze delle imprese.

I negozi di proprietà dell’azienda di telefonia, distribuiti in tutto il territorio nazionale, rappresentano un elemento chiave della strategia di WindTre Retail. Questi negozi, insieme alla vasta base clienti dell’azienda, saranno fondamentali per il successo futuro dell’azienda, sia nel consolidamento delle attuali attività che nello sviluppo di nuove iniziative.

Accoglienza positiva e sfide da affrontare

L’accoglienza da parte dei Sindacati del settore Telco è stata generalmente positiva, riconoscendo l’importanza di un Piano Industriale a lungo termine per il modello Retail. Ma, sono state sollevate alcune criticità legate all’attuazione delle strategie di powerfull retail e alla formazione del personale, che l’azienda dovrà affrontare con determinazione nei prossimi anni.

Insomma, il Piano Industriale 2024-2028 di WindTre Retail si propone di consolidare e potenziare la presenza dell’azienda nel mercato delle telecomunicazioni. Per fare ciò punta sulla diversificazione dei servizi offerti e sull’ottimizzazione delle risorse, con particolare attenzione alla valorizzazione dei suoi principali brand e alla fidelizzazione della clientela.