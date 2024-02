Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone del noto produttore tech Nothing, fondato da Carl Pei. Ci riferiamo in particolare al prossimo Nothing Phone 2a. Quest’ultimo è stato già ampiamente spoilerato da svariati rumors e leaks nel corso delle precedenti settimane. Tuttavia, nel corso delle ultime ore la stessa azienda ha rivelato ufficialmente la data del suo debutto ufficiale sul mercato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing Phone 2a, l’azienda rivela la data del debutto ufficiale del suo nuovo device

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Nothing ha rivelato quella che sarà la data della presentazione ufficiale del suo prossimo smartphone di punta. Come già detto in apertura, ci riferiamo al prossimo Nothing Phone 2a e a quanto pare il suo debutto non è poi così lontano. L’azienda ha infatti da poco postato su YouTube un video teaser.

Stando a quanto è emerso dal video in questione, il prossimo device a marchio Nothing sarà annunciato nei primi giorni del prossimo mese, in particolare il prossimo 5 marzo 2024 durante un evento di presentazione dedicato. Nel video in questione, l’azienda ha inoltre rivelato qualche piccolo dettaglio estetico. In particolare, sembra essere confermata la presenza degli ormai iconici LED posteriori.

Tuttavia, sembra che ci saranno delle differenze rispetto a quanto abbiamo visto sui precedenti modelli. Per il momento, però, l’azienda non ha voluto svelare ulteriori dettagli. Grazie ai rumors emersi nei giorni scorsi, però, abbiamo già qualche informazione. Sul retro, ad esempio, sembra che troveremo sempre due sensori fotografici. Rispetto ai precedenti modelli, però, questi ultimi dovrebbero essere collocati orizzontalmente sulla scocca e non più verticalmente come accadeva un passato. Non ci saranno invece grosse novità per quanto riguarda la parte anteriore dello smartphone. Qui sarà infatti presente un design piuttosto classico con un foro per la selfie camera e con delle cornici abbastanza sottili.