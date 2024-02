Apple AirPods Max: offerta ASSURDA disponibile su Amazon

Le Apple AirPods Max tornano a tutti gli effetti a far capolino su Amazon, arriva infatti la possibilità di acquistarle comodamente dal divano di casa propria per tutti gli utenti che amano i prodotti dell’azienda di Cupertino, e sono ugualmente disposti ad investire un quantitativo elevato di denaro.

L’occasione è imperdibile, se siete tra coloro che da sempre avrebbero voluto provarle, potete farlo direttamente con Amazon, infatti le nuove Apple AirPods Max possono essere acquistate nelle cinque colorazioni differenti, tutte caratterizzate da driver dinamico progettato direttamente da Apple, per riuscire a garantire un suono fedele su tutto lo spettro. Non manca ovviamente la cancellazione attiva del rumore, per riuscire a bloccare perfettamente tutto ciò che proviene dall’esterno, puntando forte anche sull’audio spaziale, che prevede il rilevamento dinamico della posizione della testa.

Apple AirPods Max: che occasione per spendere poco

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo porta ovviamente con sé un problema legato al prezzo finale di vendita, come molti di voi sicuramente sapranno, tutti i prodotti di Apple hanno un costo superiore al classico, di conseguenza anche le Apple AirPods Max possono essere acquistate con un esborso non da poco. Per il loro ordine serviranno circa 579 euro (è presente comunque la garanzia di 24 mesi). L’acquisto potrà essere completato direttamente qui.

All’interno delle cuffie trova posto il chip H1, che riesce a gestire, grazie alla combinazione con il software di Apple, alla perfezione la riproduzione sonora. Non manca ovviamente l’assistente vocale integrato, che in questo caso è Siri, nonché comunque una durata della batteria più che adeguata alla tipologia del prodotto. Da non dimenticare, infatti, essere di circa 20 ore complessive con una singola ricarica; la spedizione è gestita da Amazon, con consegna in tempi veramente molto brevi.