Apple iPad Pro è il tablet che dovete acquistare subito su Amazon, poichè a tutti gli effetti rappresenta la perfetta occasione per avere un prodotto che possa in parte sostituire il PC di casa, mantenendo sicuramente prestazioni che vadano ben oltre un normale tablet.

E’ chiaro che il suo lato negativo ha sempre riguardato un prezzo superiore al normale, è risaputo che Apple sia tutt’altro che economica, e come tale al giorno d’oggi è impossibile pensare di acquistarlo alla pari di una versione economica. Il modello è di fascia alta, nello specifico parliamo di un Apple iPad Pro da 11 pollici di diagonale, nella sua versione solo WiFi con 128GB di memoria interna (e produzione anno 2022).

Apple iPad Pro 11 pollici: ora il suo prezzo è magnifico

Tutti gli utenti devono acquistare Apple iPad Pro da 11 pollici, oggi infatti costa il 16% in meno del suo listino del periodo, partendo comunque da un prezzo consigliato di 1069 euro (è previsto quindi uno sconto effettivo del 16%), il valore finale da considerare è di 899 euro. La variante è quella indicata poco sopra, ricordando comunque che la garanzia è di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

Si tratta della quarta generazione, dotata di un brillante display Liquid Retina da 11 pollici con True Tone, ProMotion ed una gamma dinamica decisamente ampia. Nella parte posteriore trovano posto fotocamere di alto livello, che prevedono 12 megapixel per la principale e 10 megapixel per l’ultra-grandangolare, così da poter variare l’angolo di visuale ed ottenere sempre scatti decisamente interessanti. Non mancano all’appello le ultime tecnologie, quali ad esempio possono essere WiFi 6E, a doppia banda per un’ottima gestione della connessione di rete, passando per il FaceID, utile per lo sblocco, i pagamenti e varie tipologie di riconoscimento. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna rapida a domicilio entro pochi giorni dall’acquisto.