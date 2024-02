Noi tutti al giorno d’oggi conosciamo Google One, un servizio disponibile da anni in tutto il mondo e che l’azienda ha messo a disposizione dal 2018 come sottoscrizione a pagamento alla suite di Google, quest’ultima infatti comprendeva delle migliorie e delle feature esclusive inerenti Gmail, drive e foto, in questi ultimi giorni proprio questa branca di Google ha raggiunto un traguardo importantissimo che il CEO annunciato su X.

Superati i 100 milioni di abbonati

Con un post su X il sì di Google Sundar Pichai ha voluto annunciare il grande traguardo raggiunto dalla propria azienda con un comunicato che cita le seguenti parole parole:

Ovviamente l’occasione è stata colta per sottolineare il lancio dell’IA di Google denominata Gemini, la quale è disponibile come un’applicazione standalone sia in versione gratuita che in versione pagamento ma anche tramite una abbonamento a Google one chiamato AI Premium, Il quale in Italia ha un costo pari a 21,99 € al mese, contro i 9,99 € al mese della sottoscrizione Premium ma senza AI e gli 1,99 € al mese del piano base.

se decideste dunque di sottoscrivere l’abbonamento più oneroso a Google one riceverete di conseguenza l’accesso a Gemini Premium sia come applicazione standalone sia come dei benefici in App legati a Gmail, Google documenti e gli altri servizi che Google mette a disposizione, ai quali vengono accostati anche ben 2 TB di spazio di archiviazione sul cloud, la rete vpn di Google, features avanzate di editing fotografico e tutti gli altri vantaggi del piano Premium di Google one.

Sembra dunque che il lancio di Gemini abbia premiato Google portando agli effetti sperati dalla famosa azienda di informatica, è stata infatti la spinta necessaria per raggiungere il traguardo dei 100 milioni di abbonamenti a Google one che l’azienda bramava da tempo, il CEO non si è voluto esprimere in merito alle funzionalità che arriveranno dal punto di vista dell’intelligenza artificiale ciò non toglie che quelle presenti sicuramente non saranno le uniche.