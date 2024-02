Xiaomi è da sempre una realtà capace di catturare l’attenzione dei consumatori mettendo sul piatto prodotti veramente economici, o comunque in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, come nel caso del Redmi 9C.

Lo smartphone in questione è caratterizzato dalla presenza di una configurazione di base di tutto rispetto, parliamo appunto di 4GB di RAM e di 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), con processore octa-core di discrete prestazioni. Il display è un IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione standardizzata in HD+ ed un notch a goccia nella parte superiore.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale telegram ufficiale, dove potete avere i codici sconto Amazon gratis ed un lungo elenco di offerte assurde.

Xiaomi: ecco lo smartphone più economico su Amazon

Pensare al giorno d’oggi di acquistare lo Xiaomi Redmi 9C è facile ed alla portata di ogni singolo consumatore, a tutti gli effetti si può infatti raggiungere l’acquisto del suddetto dispositivo con un esborso ridottissimo. Il suo listino sarebbe di 199 euro, ma con il 40% di sconto applicato direttamente da Amazon, la spesa finale si aggira attorno ai 119 euro. Cliccate qui per effettuare l’ordine.

Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore da 13 megapixel di ottima qualità, almeno in confronto al prezzo finale di vendita, la batteria è invece un componente da 5000 mAh. Ciò porta ad un consumo energetico ridotto, grazie anche ad un SoC poco energivoro, ed una autonomia che si innalza verso livelli quasi mai visti prima d’ora. Al momento attuale l’unica colorazione in promozione è quella Grigia, gli utenti che sceglieranno di acquistare il prodotto devono inoltre sapere che la spedizione viene gestita direttamente da Amazon, ciò porta ad una consegna in tempi molto rapidi direttamente presso il vostro domicilio. Il prodotto, infine, è completamente sbrandizzato con garanzia di 24 mesi, capace di coprire tutti i difetti di fabbrica.