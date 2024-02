Un’innovazione nel mondo dei pagamenti è in arrivo per i giovani italiani grazie a Satispay. Stiamo parlando del noto sistema di mobile payment che ha appunto annunciato un’espansione del suo servizio, rendendolo disponibile anche per gli adolescenti dai 14 anni in su. Questa mossa è destinata a rivoluzionare il modo in cui i giovani gestiscono il proprio denaro e fanno acquisti, aprendo loro le porte a una nuova era di pagamenti digitali.

Accedere a Satispay è diventato incredibilmente semplice per i giovani.

Basta scaricare l’app sul proprio smartphone e completare la registrazione inserendo i dettagli personali. È richiesta anche l’autorizzazione di un genitore o tutore legale per creare l’account, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e supervisione.

Una volta registrati, i giovani possono ricaricare il loro portafoglio digitale tramite trasferimenti di denaro dai famigliari e impostare un budget ricorrente, simile a una paghetta digitale.

Satispay, un mondo di opportunità digitali

Con l’avvento di Satispay, i giovani hanno accesso a un mondo di opportunità digitali. Possono utilizzare il loro saldo per effettuare acquisti nei negozi fisici e online che accettano l’app, e anche per scambiare denaro tra amici. Grazie alla possibilità di tenere traccia delle proprie spese all’interno dell’app, i giovani possono iniziare a sviluppare una maggiore consapevolezza finanziaria e a comprendere il valore del denaro.

Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore di Satispay, ha sottolineato l’importanza di promuovere un utilizzo responsabile della tecnologia tra i giovani.

Accompagnarli nella scoperta degli strumenti digitali, inclusi i pagamenti e la gestione del denaro, è fondamentale per il loro sviluppo. Satispay si impegna a fornire uno strumento sicuro e affidabile che semplifichi la quotidianità dei giovani e li avvicini a una maggiore consapevolezza finanziaria.

Una piattaforma sicura e protetta

La sicurezza è una priorità assoluta per Satispay. Tutte le transazioni avvengono nei limiti del saldo disponibile e l’uso del denaro digitale riduce i rischi associati a furto o smarrimento. In più, i genitori possono richiedere una lista dettagliata delle transazioni effettuate contattando l’assistenza clienti di Satispay, garantendo un maggiore controllo e supervisione.