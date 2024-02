Tineco è un marchio comparso nel mondo degli elettrodomestici nel lontano 1998, con il lancio della sua prima aspirapolvere. L’obiettivo principale di Tineco è da sempre stato quello di progettare prodotti elettronici per la casa che siano di alta qualità, facili da usare e intelligenti. In particolare, la gamma di prodotti offerti da Tineco negli ultimi anni comprende l’aspirapolvere PURE ONE e la serie FLOOR ONE (prima linea di aspirapolvere lavasciuga intelligente ad arrivare sul mercato).

Durante l’evento IFA 2023, Tineco ha presentato al pubblico il suo ultimo prodotto: il PURE ONE STATION Pet. Si tratta di un’aspirapolvere Omnihub 4–in–1 progettato per offrire una pulizia completa della casa. Il dispositivo è dotato di numerose funzioni avanzate e, come suggerisce il nome, è particolarmente adatto per chi ha animali domestici.

I principali dettagli sul nuovo PURE ONE STATION

Inoltre, Tineco ha introdotto sul mercato anche una nuova versione del dispositivo: il PURE ONE STATION. Questa versione mantiene le caratteristiche principali del suo predecessore, inclusa la presenza dell’Omnihub, la stazione che consente al dispositivo di pulirsi e ricaricarsi autonomamente. Entrambi i modelli di aspirapolvere sono dotati di un sofisticato sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi, in grado di rimuovere il 99,99% delle particelle di polvere presenti nell’ambiente. Inoltre, la spazzola ZeroTangle è progettata per catturare efficacemente i peli degli animali domestici senza che si aggroviglino. Lo sporco viene poi accumulato in un serbatoio con una capacità di 3 litri.

D’altra parte, il PURE ONE STATION Pet è pensato per coloro che desiderano personalizzare la propria esperienza di pulizia. Questo modello guida l’utente attraverso comandi vocali e un’app dedicata, che consente di monitorare lo stato delle pulizie in corso. Inoltre, dispone di un dettagliato display a LED che fornisce informazioni specifiche sulle operazioni di pulizia in corso. In questo modo l’utente avrà la possibilità di personalizzare la durata delle sessioni di autopulizia.

Il design bianco del nuovo modello si distingue dalla versione Pet, che è disponibile in una vivace tonalità viola. La serie PURE ONE offre anche due tecnologie all’avanguardia: il sensore iLoop™, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, e le Pouch Cells, batterie al litio con celle “a sacchetto“, che garantiscono una maggiore durata della batteria. Queste caratteristiche rendono entrambe le versioni del PURE ONE STATION adatte a soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti.

Entrambi i modelli sono disponibili su Amazon: PURE ONE STATION al prezzo di listino di 599 euro e PURE ONE STATION Pet disponibile a 799 euro. I dispositivi Tineco PURE ONE STATION rappresentano un’ottima scelta per chiunque cerchi prestazioni elevate e funzionalità intelligenti in un’aspirapolvere.