Lo scorso autunno è stata rilasciata la versione di sistema iOS 17 sui dispositivi Apple. Come suo solito, l’azienda ha deciso di puntare al miglioramento della privacy dell’utente anche in questo aggiornamento. Infatti, è stata introdotta una funzionalità che permette di limitare l’accesso alle foto sul nostro dispositivo Apple, da parte di applicazioni di terze parti. Vediamo come fare.

Limitare l’accesso alle foto con iOS 17, come fare

Per aumentare il proprio livello di privacy sul dispositivo e limitare l’accesso da parte di applicazioni esterne alle foto, sarà necessario svolgere pochi e semplici passaggi. Si può scegliere di limitare l’accesso all’apertura dell’applicazione in questione o farlo in un secondo momento.

all’avvio dell’applicazione : dopo l’aggiornamento iOS17, le applicazioni mostreranno un popup dove ci verrà chiesto se desideriamo limitare l’accesso alle immagini del nostro dispositivo. Possiamo scegliere fra tre opzioni: “Accesso completo” se non vogliamo limitare l’accesso, “Accesso limitato” che ci permette di selezionare solo le foto da rendere visibili all’applicazione, “Nessuno” che non permette all’applicazione di accedere alla nostra galleria.

: dopo l’aggiornamento iOS17, le applicazioni mostreranno un popup dove ci verrà chiesto se desideriamo alle immagini del nostro dispositivo. Possiamo scegliere fra tre opzioni: “Accesso completo” se non vogliamo limitare l’accesso, “Accesso limitato” che ci permette di selezionare solo le foto da rendere visibili all’applicazione, “Nessuno” che non permette all’applicazione di accedere alla nostra galleria. in Impostazioni: possiamo configurare queste opzioni anche in seguito recandoci in Impostazioni di sistema. Successivamente ci spostiamo sull’applicazione interessata e clicchiamo sulla sezione “Foto“, la quale ci permetterà di scegliere fra le tre opzioni precedentemente descritte.

Dopo aver configurato queste opzioni, provando ad accedere all’applicazione noterete che potrete selezionare solamente alcune foto (quelle da voi scelte) o nessuna, in base all’opzione selezionata in Impostazioni.

Nell’eventualità in cui tali impostazioni non vengano visualizzate correttamente, potreste dover ancora effettuare l’aggiornamento del sistema operativo. Controllate direttamente nella sezione apposita, infatti l’update è stato da tempo rilasciato via OTA da Apple; non vi assicuriamo, nel caso in cui disponiate di un modello molto datato, che possiate installarlo a vostra volta.