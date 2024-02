Il produttore tech Vivo continua ad ampliare senza sosta la sua gamma di prodotti. Uno dei prossimi arrivi è un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del prossimo Vivo Y200e e dovrebbe essere annunciato fra poche settimane per il mercato indiano. Nel corso delle ultime ore, sono però emersi numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche ed il presunto prezzo di vendita. Ecco i dettagli.

Vivo Y200e, il nuovo medio di gamma di Vivo sta per arrivare, ecco le specifiche

Tra poche settimane sarà annunciato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Vivo Y200e e ora abbiamo numerose nuove informazioni riguardanti le specifiche tecniche.

Stando a quanto è emerso, il nuovo smartphone di casa Vivo potrà vantare sul fronte la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici. Il pannello avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz ed avrà una luminosità di picco molto alta di 1200 nits. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che lo smartphone sarà alimentato da un processore a marchio Qualcomm.

In particolare, si tratta del soc Snapdragon 4 Gen 2 e ad accompagnarlo saranno presenti tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM (espandibile virtualmente di altri 8 GB) e fino a 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico del device dovrebbe poi includere tre fotocamere posteriori, di cui un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. Sul fronte dovrebbe invece esserci una selfie camera da 16 MP. All’appello non dovrebbe mancare neanche una batteria da 5000 mah e con ricarica rapida da 44W.

I nuovi leaks hanno anche rivelato il presunto prezzo di vendita. Stando a quanto è emerso, il nuovo Vivo Y200e sarà distribuito ad un prezzo iniziale al cambio di circa 220 euro.