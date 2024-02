Qualcuno si è mai chiesto per quale motivo Iliad riesce a dominare in Italia ormai da quasi sei anni a questa parte? La risposta potrebbe essere molto semplice ma anche da ricercare tra le righe, in quanto gli aspetti sono molteplici.

Il famosissimo gestore proveniente dalla Francia è riuscito a capire qual era il punto debole di alcuni gestori italiani. A tal proposito la prima cosa che ha fatto non appena è arrivato nel 2018, è stata quella di lanciare offerte che durassero per sempre nel tempo allo stesso prezzo. Con questo presupposto, si sta svolgendo l’intera carriera telefonica mobile del gestore, che in Italia infatti è il leader con oltre 11 milioni di utenti al seguito. Per Iliad non era affatto semplice primeggiare, in quanto bisognava abbattere due colossi del calibro di Vodafone e TIM. Oggi l’esito di ogni battaglia che avviene tra queste superpotenze del mondo della telefonia, pende sempre dal lato di Iliad.

Dopo aver trascorso un gran 2023 all’insegna del risparmio, gli utenti potranno continuare liberamente senza rimodulazioni. Anche con coloro che non sono riusciti a sottoscrivere una delle offerte, possono avere questa volta l’opportunità di scegliere una delle migliori di sempre che infatti è di nuovo disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Iliad ha la migliore offerta del momento: la FLASH 200 detta legge con 9,99 €

Per battere Iliad ci vorrà davvero qualcosa di impressionante, visto che la sua offerta migliore è stata ripristinata ufficialmente. Si tratta della famosa FLASH 200, offerta che mette in gioco anche il 5G gratis.

Gli utenti che vogliono sottoscriverla devono andare sul sito ufficiale e sceglierla, pagando così 9,99 € al mese. Al suo interno troveranno veramente di tutto siccome si parte da minuti senza limiti verso chiunque e messaggi senza limiti. Il pezzo forte sta però nella connessione ad Internet disponibile con 150 giga in 5G. Il costo di attivazione è pari a 9,99 € e si paga solo la prima volta.