Google Pixel 7 resta sicuramente uno degli smartphone più interessanti ed intriganti tra quelli attualmente in circolazione, più che altro per la sua capacità di andare ad includere al proprio interno le migliori specifiche tecniche, senza richiedere un esborso agli utenti troppo elevato. Su Amazon in questi giorni è disponibile ad un prezzo veramente conveniente.

Il modello in vendita prevede 128GB di memoria interna, un quantitativo più che adeguato per la tipologia del prodotto, impreziosito ovviamente dalla connettività in 5G, per una maggiore velocità di connessione, a patto che abbiate un abbonamento attivo (e siate sotto rete telefonica compatibile). L’utilità di acquistare uno smartphone Google Pixel è proprio legata al poter godere di una esperienza Android Stock, così da poter testare in anteprima moltissime funzioni, ed avere la certezza di ricevere aggiornamenti di sistema (e di patch di sicurezza) per moltissimi anni.

Google Pixel 7: la promozione attiva è interessante

Google Pixel 7 è uno smartphone da acquistare subito, nonostante comunque sul mercato sia presente la generazione successiva, anche a causa di un prezzo attuale decisamente più basso, poiché basteranno 499 euro per l’acquisto finale con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato (ciò significa che gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore telefonico).

Compralo su Amazon

Il prodotto è disponibile sul mercato in quattro colorazioni differenti, nell’articolo vi abbiamo parlato (e linkato) solamente la bianco ghiaccio, non assicuriamo che comunque siano effettivamente disponibili anche altri modelli allo stesso prezzo. Il comparto fotografico di Google Pixel 7 testimonia ancora una volta quanto si possa fare con sensori con relativamente pochi megapixel (come appunto in questo caso). La spedizione viene gestita da Amazon stessa, e la consegna è garantita entro pochi giorni dall’acquisto, così da essere sicuri di ricevere la merce quanto prima.