Le tecnologie digitali sono sempre più essenziali nella nostra vita quotidiana. Con intelligenze artificiali, reti wireless satellitari, internet of things, e realtà virtuali e aumentate, ci stiamo dirigendo verso un futuro immerso in app e programmi per computer. Mentre i benefici della prossima rivoluzione digitale sono enormi, abbracciando settori come la salute, l’economia, il lavoro e la vita quotidiana, emergono anche nuovi rischi. Un gruppo di ricercatori inglesi ha esplorato i pericoli potenziali della tecnologia digitale nei prossimi 15 anni, cercando di prevenire anziché curare.

Un approccio ponderato alla previsione dei pericoli tecnologici futuri

Utilizzando il metodo Delphi, una tecnica di previsione basata su un panel di esperti e un processo iterativo, i ricercatori hanno consultato 12 esperti di innovazione digitale. Questa indagine mirava a identificare i pericoli principali legati al progresso tecnologico.

Inaspettatamente, due tecnologie ampiamente discusse oggi, blockchain e computer quantistici, sembrano presentare rischi trascurabili nei prossimi 15 anni. Gli esperti ritengono che, nonostante possano rivoluzionare campi come la finanza, le loro conseguenze saranno in gran parte marginali per le persone e le aziende.

Emergono preoccupazioni riguardo ai deepfake e all’aumento della difficoltà nel distinguere il vero dal falso. Gli esperti temono che la crescente capacità delle intelligenze artificiali generative di creare contenuti falsi potrebbe portare a una “guerra fredda” tra chi crea deepfake e chi sviluppa tecnologie per rilevarli.

Garanzie per una rivoluzione digitale più sicura

Un altro punto di preoccupazione riguarda la complessità crescente dei sistemi informatici e l’interconnessione di numerosi attori nel mondo digitale. La difficoltà di distinguere incidenti casuali da atti di sabotaggio o hacking potrebbe diventare problematica, soprattutto considerando l’ampia varietà di attori e servizi coinvolti.

Gli esperti suggeriscono interventi sia tecnici che sociali e culturali. A livello tecnico, propongono la progettazione di software con sistemi di sicurezza integrati e il rispetto delle regole attuali di sicurezza. Sul fronte sociale e culturale, sottolineano la necessità di educare la popolazione su come convivere con le nuove tecnologie digitali e coinvolgere esperti di scienze sociali nella gestione delle infrastrutture digitali.

La ricerca sottolinea la necessità di un approccio olistico che comprenda norme, legislazioni, investimenti e sforzi da parte dei governi e dei media. Solo così potremo raccogliere i benefici della rivoluzione digitale riducendo al minimo i rischi e gli impatti negativi. L’importanza di un’utilizzazione responsabile e consapevole delle nuove tecnologie sarà fondamentale per garantire un futuro digitale sicuro e prospero.