TIM contro Vodafone, le offerte del gestore italiano arrivano a 150 GB

Serviva produrre offerte di gran livello, come quelle che sono state viste durante l’ultima parte del 2023 condotta da TIM. Gli scorsi mesi sono stati infatti estremamente prolifici, ed è per tale motivo che il gestore italiano ha optato per riproporre le solite offerte anche nel 2024. Queste, che rispondono sempre al solito nome, ovvero quello delle Power, hanno qualcosa in più rispetto alle altre soluzioni proposte da altri gestori rivali.

Chiaramente le offerte non saranno destinate a tutti, ma solo ad una cornice di pubblico ben specifica che si divide tra due fazioni. L’intento principale di TIM è quello di portare tanti utenti di nuovo dalla sua parte, scegliendo sia tra quelli di vecchia data che tra quelli che sbarcheranno per la prima volta. In questo modo si riuscirà a bilanciare la diaspora dovuta alle ultime rimodulazioni di questo mese, che ha portato tanti utenti a chiedere il diritto di recesso.

Tornando alle Power, sono come sempre due promo diverse tra loro: la Power Iron e la Power Supreme Web Easy. I prezzi non sono mai stati così bassi e, guardando la qualità del provider, si tratta solo di un grandissimo vantaggio.

TIM apre al rientro dei suoi vecchi clienti con le nuove Power: si parte da 6,99 €

Contestualmente a quanto visto in casa di altri gestori, anche TIM ha dato il meglio di sé ultimamente. Il gestore italiano è sceso ancora una volta sul campo di battaglia con le sue armi migliori, che questa volta consistono nelle offerte Power.

Entrambe hanno contenuti in quantità, con prezzi che potrebbero essere definiti davvero invidiabili. Partendo dalla prima, ovvero Iron, ecco minuti senza limiti verso tutti con messaggi illimitati e 100 giga in 4G per 6,99 € al mese.

La seconda è praticamente uguale ma con 150 giga e con un prezzo di 7,99 € al mese. Ricordiamo che entrambe sono destinate solo a chi viene da Iliad o dai gestori virtuali e che il primo mese è totalmente gratis.