CoopVoce ha la soluzione per DISTRUGGERE Iliad: ecco 200 GIGA gratis

I gestori virtuali stanno riuscendo a mettere in colonna una serie di successi impressionanti ormai da tempo. Tra quelli più blasonati e scelti dal pubblico c’è sicuramente CoopVoce, provider che con le sue offerte mobili ha stabilito un vero e proprio predominio.

Attualmente sul sito ufficiale è di nuovo disponibile una vecchia conoscenza del passato, ovvero quella EVO 200 che tutti aspettavano. Con il prezzo di soli 7,90 € al mese, garantisce davvero tutto: ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso chiunque e 200 giga in rete 4G. Tutto per sempre e senza rimodulazioni.

CoopVoce, l’offerta più attesa è tornata disponibile: eccola qui con costi azzerati

Di fronte ad un’offerta del genere la reazione degli utenti intenzionati ad abbandonare il loro gestore di fiducia per sbarcare in CoopVoce, sarà sempre la stessa: amore a prima vista. Con così tanti contenuti e con un prezzo così basso non potrebbe essere altrimenti, anche perché poi ci sono degli aspetti esclusivi.

Innanzitutto la nuova EVO 200 non sarà disponibile per sempre in quanto il suo periodo di scadenza è limitato. Mancano solo 26 giorni prima che saluti definitivamente tutti e la possibilità di essere sottoscritta. Il prossimo 6 marzo infatti sarà l’ultima occasione per farla propria direttamente dal sito ufficiale.

Oltre a questo ricordiamo che CoopVoce garantisce a tutti anche il primo mese totalmente gratis, per cui nessun pagamento durante i primi 30 giorni. Anche il costo di attivazione è gratuito, per cui l’unico costo che gli utenti pagheranno inizialmente sarà 7,90 € del costo dell’offerta ma a partire dal secondo mese in poi.

Un consiglio molto utile è quello di sottoscrivere il tutto scegliendo una scheda eSIM. In questo modo il processo di portabilità sarà sensibilmente snellito e dunque l’attivazione dell’offerta avverrà in maniera più rapida.

La EVO 200 è disponibile per tutti gli utenti che vogliono sottoscriverla senza alcun tipo di limitazione solo ad alcuni gestori.