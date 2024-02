Se si parla di SUV di qualità, che unisce design potente ma allo stesso tempo elegante, compattezza e prestazioni, la Jeep Renegade è sicuramente tra le migliori.

La Renegade è un’automobile introdotta per la prima volta nel 2014, per tutti gli appassionati di fuoristrada che cercano un’alternativa utilizzabile sia in città che off-road.

Nel 2018 Jeep Renegade viene aggiornata in una nuova versione e il 2024, a distanza di 10 anni dal primo modello, è l’anno di uscita di un ulteriore rinnovamento dell’iconico SUV.

Jeep Renegade, al via gli ordini per il nuovo SUV

Il 1 luglio 2024 uscirà il nuovissimo modello di Jeep Renegade, in chiave del tutto moderna sia dal punto di vista estetico che, e soprattutto, da quello tecnologico.

Gli ordini sono ormai aperti, per quello che si prospetta essere il SUV dell’anno.

Secondo il responsabile del gruppo Jeep Europa, Eric Laforge: “La nuova Jeep Renegade 2024 segna una svolta. Sulla base della sua eredità, che fonde la capacità di andare ovunque con un’attualità urbana, offre ora un nuovo sistema di infotainment con un’elaborazione 5 volte più veloce, display Full HD più grandi e una connettività eccezionale, garantendo un’esperienza di guida avanzata di serie su tutti i livelli di allestimento. Grazie a questi miglioramenti di prodotto, la nuova Jeep Renegade MY24 continuerà a essere una delle protagoniste del segmento B-SUV“

Infatti, la principale differenza rispetto ai modelli precedenti sta proprio nel rinnovato sistema di infotainment, che garantisce una velocità maggiore e una qualità di connessione migliore. Sul settore della tecnologia può vantare anche Android Auto e Apple CarPlay wireless grazie all’entrata USB A+C e un nuova telecamera.

Per quanto riguarda la sicurezza sono presenti dei nuovi sistemi come i Connected Services e il TBM.

Saranno inoltre presenti degli allestimenti differenti come la Trailhawk, la Summit, l’Overland e l’Altitude, tutti con delle incredibili novità.

La Jeep Renegade 2024 sarà disponibile a partire da un costo di 32.900 euro al prezzo massimo di 46.900 euro.