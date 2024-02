Realme ha appena presentato un nuovo membro alla sua linea di smartphone con il modello C67, un dispositivo mirato principalmente ai consumatori giovani.

Inizialmente, le nostre aspettative potrebbero non essere state altissime, ma dopo un’approfondita esperienza d’uso, possiamo affermare che il realme C67 ha molto da offrire, soprattutto considerando il suo rapporto qualità-prezzo, un aspetto per cui Realme è ben nota.

Design e materiali:

L’azienda ha dimostrato un’attenzione particolare al design del realme C67, donandovi un aspetto che lo faccia sembrare più costoso di quello che è. Con uno spessore di 7,59 mm e una certificazione IP54 per la resistenza all’acqua, lo smartphone si presenta con linee eleganti e una sensazione di robustezza.

La particolare trama con effetto luce tridimensionale sulla parte posteriore aggiunge un tocco di eleganza, mentre i colori disponibili sono due: Black Rock (modello nostro in prova) e Sunny Oasis. Invece, intorno all’isola fotografica, troviamo un anello lucido che intensifica l’aspetto elegante del device. Peccato che questo design del comprato fotografico sia qualcosa di già visto e rivisto su alcuni modelli di smartphone degli ultimi anni.

Comparto multimediale:

Il realme C67 vanta un display Full HD+ da 6,72 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un refresh rate di 90 Hz. Questo schermo LCD offre una resa visiva nitida e dettagliata, con colori vivaci e una luminosità massima di 950 nit che garantisce una visibilità discreta anche sotto la luce diretta del sole.

L’esperienza audio è altrettanto soddisfacente grazie al sistema audio dual stereo, che offre un suono chiaro e bilanciato, seppur non eccezionale in termini di potenza dei bassi.

Comparto hardware:

Il realme C67 è alimentato dal processore Snapdragon 685 a 6nm e dalla GPU Adreno 610, che offrono prestazioni fluide e reattive. Con 8 GB di RAM, espandibili fino a 16 GB virtualmente, lo smartphone è in grado di gestire agevolmente anche il multitasking. Inoltre il nostro modello è dotato anche di 256 GB di storage interno per l’archiviazione di grandi quantità di dati.

Nonostante la fascia di prezzo, questo dispositivo è in grado di far girare correttamente anche titoli come Real Racing 3 e non surriscalda minimamente.

La batteria da 5000 mAh del realme C67 con ricarica supervooc da 33 W garantisce un’autonomia eccezionale, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per un giorno e mezzo o più con un uso moderato.

Comparto fotografico:

Uno dei punti di forza del realme C67 è sicuramente il comparto fotografico. La fotocamera principale da 108 MP con sensore Samsung da 1,67 pollici cattura immagini dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di illuminazione.

La tecnologia Zoom-in Sensor è la vera novità che consente uno zoom 3x senza compromettere troppo la qualità dell’immagine, rispetto a un zoom digitale. Tuttavia, la presenza di una seconda fotocamera da 2 MP potrebbe non essere così utile o necessaria.

Invece i selfie non sono il forte del realme C67. Frontalmente troviamo una camera da 8 MP che spesso lascia risultati appena accettabili. Sarebbe stato utile magari implementare la camera secondaria e quella frontale a discapito della tecnologia Zoom-in Sensor e quindi avere una camera principale leggermente meno performante.













































Software:

Il realme C67 esegue Realme UI basato su Android 14, che offre un’esperienza utente pulita e personalizzabile. Tra le novità spicca la mini capsula 2.0 per le notifiche, che consente agli utenti di visualizzare le informazioni essenziali in modo rapido e intuitivo, tramite un rettangolo che si forma intorno alla camera frontale.

La presenza di NFC a 360° offre una maggiore comodità durante i pagamenti e le transazioni senza contatto.

Conclusioni e prezzo

In conclusione, il realme C67 si presenta come un’opzione altamente raccomandabile per i giovani consumatori alla ricerca di uno smartphone affidabile e conveniente. Con un prezzo di 239,99 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e 219,99 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo device offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente per una differenza di soli 20 euro, consigliamo l’acquisto del modello con più memoria a disposizione.

Dal 6 febbraio al 12 febbraio 2024, è possibile acquistare il modello da 256 GB a soli 199,99 euro e il modello da 128GB a 159,99 euro.

Il realme C67 merita sicuramente una considerazione seria a questo prezzo.