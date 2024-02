Gli smartwatch attualmente dominano il mercato dei dispositivi indossabili, riscuotendo grande successo tra milioni di utenti in tutto il mondo. Il panorama potrebbe subire una significativa trasformazione nel 2024, con la possibile ascesa degli Smart Ring, in particolare con l’atteso lancio del Samsung Galaxy Ring, presentato in anteprima al Galaxy Unpacked Event di gennaio.

Smart Ring vs smartwatch

Gli Smart Ring in arrivo, tra cui il Galaxy Ring, si propongono come dispositivi focalizzati sul monitoraggio dei parametri vitali e non solo. Sebbene le dimensioni ridotte impongano limiti nella quantità di sensori incorporati, rappresentano comunque un notevole passo avanti nel settore, portando il controllo della salute degli utenti a un livello più specifico. La loro progettazione mira a semplificare la gestione quotidiana del benessere, offrendo un valido supporto per il tracciamento a lungo termine di funzioni vitali durante il sonno e le attività quotidiane.

Gli Smart Ring, con le loro funzioni “limitate”, promettono una maggiore autonomia rispetto agli smartwatch, favorendo così il monitoraggio a lungo termine. Oltre alle funzioni di monitoraggio, includono anche la possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie al chip NFC integrato, funzioni per lo sblocco di serrature smart, il riconoscimento degli utenti e l’utilizzo dell’automobile tramite la tecnologia Ultra Wide Band.

Focalizzandoci sul Galaxy Ring, non disponendo ancora di informazioni dettagliate sulle sue potenzialità, il colosso sudcoreano potrebbe riservare ulteriori sorprese per conquistare il pubblico.

Cosa aspettarci dal nuovo lancio Samsung

Nel contesto dei dispositivi indossabili, il prezzo gioca un ruolo fondamentale nel determinare il successo di un prodotto. Riguardo al futuro Galaxy Ring, Samsung lo ha definito “accessibile“, indicando la possibilità che il prezzo possa essere competitivo rispetto alla concorrenza. Ma fare ipotesi al momento è complesso. Le alternative attualmente disponibili sul mercato variano dai 36 euro del Jakom R5 ai circa 221 euro del Noise Luna Ring. La proposta di Samsung potrebbe collocarsi a metà strada, ma molto dipenderà anche dalle funzioni offerte.

Ciò che emerge con chiarezza è l’interesse crescente dei grandi brand, come Samsung, nei confronti di dispositivi indossabili come gli Smart Ring. È probabile che altri seguano l’esempio del colosso sudcoreano, introducendo ulteriori modelli sul mercato, magari a prezzi più accessibili, e sviluppando tecnologie sempre più sorprendenti. La corsa all’innovazione nel settore dei dispositivi indossabili è appena iniziata, e il futuro promette di portare numerosi avanzamenti e opzioni più accessibili per gli utenti.